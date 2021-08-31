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İç borçlanma stratejisi (2)

31.08.2021 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İç borçlanma stratejisi (2)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylülde 40 milyar lira, ekimde 47,4 milyar lira ve kasımda 20 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın eylül-kasım dönemi iç borçlanma stratejisinde, eylülde 35,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 40 milyar liralık, ekimde 46,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 47,4 milyar liralık, kasımda da 11,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 20 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Eylül ayındaki iç borçlanmanın 28,3 milyar lirasının piyasadan, 2 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 9,7 milyar lirasının kamuya satışlardan, ekim iç borçlanmasının 36,2 milyar lirasının piyasadan, 1,2 milyar lirasının doğrudan satışlardan 9,9 milyar lirasının kamuya satışlardan, kasım ayındaki iç borçlanmanın ise 17 milyar lirasının piyasadan, 3,1 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek.

Bu dönemde 20 tahvil ihalesi düzenlenecek, 2 kira sertifikasının ve 2 hazine bonosunun doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Eylülde 42,2 milyar liralık, ekimde 50,9 milyar liralık, kasımda da 29,5 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 29,3 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

(Bitti)

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Hazine ve Maliye Bakanlığı

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