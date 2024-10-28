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İç çamaşırlarını giyip kamerayı açtı! Britney Spears'dan yatak itirafı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.10.2024 13:26
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Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Britney Spears, 'kendi evlendim' paylaşımından sonra bir bomba paylaşıma daha imza attı. Minicik iç çamaşırlarıyla poz veren şarkıcıdan yatak itirafı geldi.

İç çamaşırlarını giyip kamerayı açtı! Britney Spears'dan yatak itirafı

Skandallarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Britney Spears paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Geçtiğimiz yıl Sam Asghari ile yollarını ayıran 42 yaşındaki Spears Gelinlik giyip duvak takmıştı. Şarkıcı ayrıca, yeniden evlendiğini duyurmuştu. Ancak Spears, kendisiyle evlendiğini açıklayarak kafaları karıştırdı.

Üç evlilik yapan Spears paylaşımında "Kendimle evlendiğim gün... Utanç verici ve saçma görünebilir ancak bunun şimdiye kadar yaptığım en zekice şey olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımdan bir süre sonra ise Spears iç çamaşırlarıyla poz verdi. "Bu egzotik yerde bir şeyler var... Buraya kaç kez gelirsem geleyim, sanki ilk kez geliyormuşum gibi geliyor. Doğa Ana'nın benimle konuşma şekli! Tek başıma!!! Meditasyon ve dua çok şey anlatır" diyen Britney Spears bir de itirafta bulundu.

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Britney Spears "Dürüst olmak gerekirse bunu söylemekten utanmıyorum ama ne zaman eski sevgilimle buraya gelsek kavga ederdik... Bir kez bile onunla aynı yatakta yatmadım!!! Bir yastık aldım ve dışarıda uyudum... Dışarıdaki fıskiyenin sesini seviyorum!!! Evrenin sırlarını fısıldamak istedim... Bu seyahatte çok fazla içeride kaldım çünkü delicesine sıcak!!! Ama sanırım bu gece bebek avlusunda uyuyabilirim" dedi.

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Britney Spears paylaşımında erotik dans etmeyi de ihmal etmedi.

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Britney Spears
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