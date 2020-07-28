İç çamaşırlı fotoğraf paylaşan Serel Yereli'ye Survivor sunucusu Murat Ceylan'dan olay yorum!

Sosyal medya hesabı Instagram'da başlayan bir akımla birçok ünlü isim siyah beyaz bir şekilde fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Ünlü kadın sanatçıların başlattığı "Olduğumuz gibi güzeliz" akımı sosyal medyada bir anda gündem oldu.

Bir dönem Kanal D'de yayımlanan Bodrum Masalı adlı diziyle adını duyuran ardından oyunculuğu bırakarak yurt dışında müzik kariyeri yapan Serel Yereli ise bu akıma iç çamaşırlı fotoğrafıyla dahil oldu.

Sosyal medyada birçok kişi tarafından tepki çeken fotoğrafını Serel Yereli, paylaştıktan sonra tepkiler ardı ardına geldi. Yorumlar arasında dikkat çeken bir isim ise Survivor sunucusu Murat Ceylan'dan oldu.

DM'DEN ATACAĞIN FOTOĞRAF...

Murat Ceylan, Serel Yereli'nin fotoğrafına ''DM'den atacağın fotoğraf ana sayfaya düştü sanırım'' yazdı.

Serel Yereli ise Murat Ceylan'a cevabı anında verdi. Yereli, ''Ana sayfaya koyamayacağımız şeyi DM'de atmayız'' cevabını verdi.

Öte yandan Serel Yereli'nin kadına şiddete tepki olarak iç çamaşırlı bir fotoğrafını seçmesine dair eleştiriler sosyal medyada sürüyor.



