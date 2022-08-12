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İç çamaşırlı pozları olay olmuştu! Aleyna Tilki'nin mini elbiseli paylaşımına yorum yağdı

12.08.2022 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulmaya devam ediyor. Yayınladığı İngilizce şarkılarla olay olan Tilki, önceki günlerde paylaştığı iç çamaşırlı pozuyla da olay olmuştu. Ünlü isimden bu kez mini elbiseli bir paylaşım geldi.

İç çamaşırlı pozları olay olmuştu! Aleyna Tilki'nin mini elbiseli paylaşımına yorum yağdı

'Diamonds' ve "Take it or leave it" şarkılarıyla çokça konuşulan Aleyna Tilki, sosyal medyada aktifliğini sürdürüyor. Ünlü isim kliplerinde yer alan açık sahneler için izleyicilerden birçok eleştiri almıştı.

ALEYNA TİLKİ'DEN MİNİ ELBİSELİ PAYLAŞIM!

Son olarak iç çamaşırlı paylaşımıyla gündeme gelen ismin mini elbiseli fotoğrafı yorum yağmuruna tutuldu.

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Oğuz Erel ile çekildiği fotoğrafı hesabında paylaşan genç şarkıcı, pembe mini elbisesi ile poz verdi.

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"BARBIE GİBİ"

Ünlü ismin paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağarken, bazı takipçilerinden ise "Maşallah" , "Dünya starı fotoğraf atmış", "Barbie gibi" yorumları geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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