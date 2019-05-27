İç organları ters olan kadın tersine ameliyat ile sağlığına kavuştu

Samsun’da yaşayan ve 2 çocuk annesi olan 27 yaşındaki Serenay Selçik, 14 yaşında bir rahatsızlığı üzerine gittiği hastanede film sonuçlarında iç organlarının ters tarafta olduğunu öğrendi. Yaşantısına bu şekilde ve hiçbir sıkıntı yaşamadan devam eden Selçik daha sonra ise safra kesesi ameliyatı için Sağlık Bakanlığı, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Gazi Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Burada da film sonuçlarında iç organlarının ters tarafta olduğu öğrenilen Selçik için gerekli tetkikler yapıldı.

LİTERATÜRDEKİ 60 KİŞİDEN BİRİSİ



İç organları ters tarafta olup safra kesesi ameliyatı olan literatürdeki 60 kişiden birisi olan Selçik’in böbreğinden ayna yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen ameliyat ile irili ufaklı 30 adet taş çıkarıldı. Ameliyatın ardından Selçik sağlığına kavuştu.

"50 BİN DOĞUMDA 1 GÖZLENİYOR"



Ameliyat hakkında bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Levent Akgün Kazak, hastanın üroloji polikliniğinde safra kesesinde taş olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Operasyon kararı verdiklerinde hastanın 14 yaşından beri bildiği iç organlarının ters olması durumunu öğrendiklerini ifade eden Kazak, “Planlamamızı ona göre yaptık. Bu tip hastaların literatürde araştırdığımız zaman yaklaşık 50 bin doğumda 1 gözlenen anomi olduğunu biliyorduk. Bunun üzerine safra kesesinde taş görülen hasta sayısının ise literatürde sadece 50-60 tane bildirildiğini tespit ettik. Hastamızın ameliyat planının vücudundaki simetrik olmayan tüm organlarının ters yerleşiminden dolayı ayna görüntüsü planıyla safra kesesi ameliyatını gerçekleştirdik” dedi.