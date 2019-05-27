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İç organları ters olan kadın tersine ameliyat ile sağlığına kavuştu

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
SAĞLIK  | 27.05.2019 09:45 | Son Güncelleme

Samsun’da iç organları ters olan bir kadın, ayna yöntemi kullanılarak safra kesesi ameliyatıyla böbreğinden irili ufaklı yaklaşık 30 adet taş çıkarılarak sağlığına kavuştu.

İç organları ters olan kadın tersine ameliyat ile sağlığına kavuştu

Samsun’da yaşayan ve 2 çocuk annesi olan 27 yaşındaki Serenay Selçik, 14 yaşında bir rahatsızlığı üzerine gittiği hastanede film sonuçlarında iç organlarının ters tarafta olduğunu öğrendi. Yaşantısına bu şekilde ve hiçbir sıkıntı yaşamadan devam eden Selçik daha sonra ise safra kesesi ameliyatı için Sağlık Bakanlığı, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Gazi Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Burada da film sonuçlarında iç organlarının ters tarafta olduğu öğrenilen Selçik için gerekli tetkikler yapıldı.

LİTERATÜRDEKİ 60 KİŞİDEN BİRİSİ

İç organları ters tarafta olup safra kesesi ameliyatı olan literatürdeki 60 kişiden birisi olan Selçik’in böbreğinden ayna yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen ameliyat ile irili ufaklı 30 adet taş çıkarıldı. Ameliyatın ardından Selçik sağlığına kavuştu.

"50 BİN DOĞUMDA 1 GÖZLENİYOR"

Ameliyat hakkında bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Levent Akgün Kazak, hastanın üroloji polikliniğinde safra kesesinde taş olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Operasyon kararı verdiklerinde hastanın 14 yaşından beri bildiği iç organlarının ters olması durumunu öğrendiklerini ifade eden Kazak, “Planlamamızı ona göre yaptık. Bu tip hastaların literatürde araştırdığımız zaman yaklaşık 50 bin doğumda 1 gözlenen anomi olduğunu biliyorduk. Bunun üzerine safra kesesinde taş görülen hasta sayısının ise literatürde sadece 50-60 tane bildirildiğini tespit ettik. Hastamızın ameliyat planının vücudundaki simetrik olmayan tüm organlarının ters yerleşiminden dolayı ayna görüntüsü planıyla safra kesesi ameliyatını gerçekleştirdik” dedi.

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"AYNA YÖNTEMİ KULLANDIK"

Ameliyatın teknik olarak normal safra kesesi ameliyatından hiçbir farkı olmadığına dikkat çeken Kazak, “Laparoskopik denilen kapalı yöntemle yapılan bir ameliyat. Bu ameliyatın tek farkı hastanın organlarının ters yerleşimi nedeniyle tüm delik girişlerini ters olarak ayna görüntüsü şeklinde yerleştirmek ve ameliyatı bu şekilde tamamlamak gerekiyordu. Ameliyatını gerçekleştirdik. Safra kesesinin içerisinde irili ufaklı çok sayıda taş olduğunu fark ettik. Hastanın ameliyattan sonra herhangi bir komplikasyonu sıkıntısı ortaya çıkmadı. Bu tip hastaların safra kesesi ameliyatı esnasında en büyük sorun ise sağ elini kullanan cerrahlar. Sağ elini kullanan cerrahlarda bir oryantasyon sorunu ortaya çıkıyor. Solak cerrahlar için sorun teşkil etmiyor. Biz de tekniğimizi ona göre planlayıp hastaya herhangi bir zarar oluşturmayacak şekilde uygun bir teknikte ameliyatını yapıp tamamladık” diye konuştu.

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"ÖĞRENDİĞİMDE ÇOK ŞAŞIRDIM"

14 yaşında rahatsızlığım üzerine doktora gittiğini orada çekilen film sonucu organlarının ters olduğunu öğrendiğini kaydeden Selçik ise “Bu duruma çok şaşırdım. Hayatımda olumsuz bir etkisi olmadı hiç. Rahatsız da olmadım hiç. Uzun bir süre sonra Gazi Devlet Hastanesi’ne geldim safra kesesi sorunuyla. Ameliyat olmaya karar verdim. Şimdi gayet iyiyim” şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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