Icardi'nin eşi Wanda Nara başını örtüp poz verdi! "Yengeme yakışır"

Galatasaray'ın yıldızı Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara da en az futbolcu kadar ünlü. Özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Wanda Nara lüks eviyle adından söz ettiriyordu.

Aylık kirasının 30 bin Euro olduğu Göktürk'teki villasında vakit geçiren Wanda Nara İstanbul turu yaptı.

Arjantin'den gelen ailesine şehri gezdiren Nara'nın, Ayasofya Camii'nin önünde ve tarihi mekanlarda verdiği pozlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Başını örtüp verdiği pozları paylaşan Wanda Nara'ya Icardi hayranları "Yengeme yakışır", "Yengem saygılıdır", "Yengem çok yakışmış göz rengin ortaya çıkmış" yorumları geldi.



