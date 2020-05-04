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İçerde ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak? İçerde dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

DİZİ HABERLERİ  | 04.05.2020 23:17 | Son Güncelleme

Show TV'nin bir dönem ekrana damga vuran dizisi İçerde, tekrar bölümleriyle yeniden yayınlanmaya başlıyor. Kerem Çatay'ın yönetmeniğini üstlendiği ve Çağatay Ulusoy ile Aras Bulut İynemli'nin başrollerini paylaştığı İçerde dizisi hafta içi her akşam Show TV'de ekrana gelecek. Peki İçerde ne zaman yayınlanacak? İşte İçerde dizisi tekrar bölümleri yayın tarihi.

İçerde ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak? İçerde dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

İçerde dizisi ekranlara geri dönüyor. ABD yapımı Köstebek filminden uyarlanan, yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, başrollerini Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli'nin paylaştığı İçerde dizisi bu akşamdan itibaren Show TV ekranlarında yayınlanacak. Dizi bu akşam 00:15’te başlayacak.

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İlk bölümü 19 Eylül 2016'da yayınlanan İçerde, tek sezon olarak planlanmıştı. Yayınlandığı dönemde reytinglerde zirvede yer alan İçerde, 19 Haziran 2017'de 39. bölümüyle final yaparak ekrana veda etmişti.

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İÇERDE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Sarp Yılmaz, polis okulunu birinci olarak bitirmiştir. Dizi okulun mezuniyet töreniyle başlamaktadır. Sarp'ın daha önce kaçırılan ikiz kardeşi Umut daha sonraki adıyla Mert'de aynı polis okulunda eğitim görmektedir. Mert hayatında giren Melek'in sayesinde sokaklardan kurtulmuş ve polis okuluna başlamıştır. Sarp ve Umut'un babalarının yıllar önce işlemediği bir suç yüzünden ellerine kelepçe takılarak götürülmesine tanıklık etmeleri hayatlarında yaşadıkları büyük trajedilerden biri olmuştur. Babalarının hapse atılmasından sonra Umut'un kaçırılması iki kardeş arasındaki bağı tamamen koparmasa da yıllar sonra her ikisi de polis olmayı seçerek aynı okulda birbirlerinden habersiz bir şekilde buluşmuşlardır.

Polis Akademisi'nin mezuniyet töreni geldiğinde ise Sarp'ın hocası Yusuf Kaya, Sarp'ın babasının kötü niyetli oyunlarını gözler önüne sererek meydan okur. Okuldan atılacağını son anda öğrenen Sarp ise hocasına törende silah çekmiş ve daha sonra hapse girmiştir. Sarp'ı savunmaya gelen avukat zamanında kardeşi Mert'e yardım eden Melek'tir. Sarp'ın hapse girmesiyle Mert artık ikinci plandadır ve daha da göz önündedir. Hapisten çıkan Sarp ise kötü niyetli adamların en güvendiği isimlerden biri haline gelmiştir.

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İÇERDE DİZİSİNDE KİM HANGİ ROLDE OYNUYOR?

Çağatay Ulusoy (Sarp Yılmaz)

Polislikten atılmış gözü kara bir mafya tetikçisi.

Aras Bulut İynemli (Umut Mert)

Hayatı tiye alarak yaşayan yalnız bir polis.

Çetin Tekindor (Kebapçı Celal Karabaş)

“Kebapçı” namıyla meşhur acımasız mafya babası Celal.

Bensu Soral (Melek)

Celal’in manevi kızı, mafya dünyasının güzeller güzeli avukatı Melek.

Rıza Kocaoğlu (Davut)

Kebapçı Celal’in sağ kolu, soğukkanlı bir katil.

Mustafa Uğurlu (Yusuf)

Organize Şube ‘nin efsane polis müdürü.

Damla Colbay (Eylem)

Sarp’in manevi kız kardeşi, acar gazeteci Eylem.

Nihal Koldaş (Füsun Yılmaz)

Sarp ve Umut’un gözü yaşlı annesi.

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