YEMEK

İçerdiği maddelere göre farklı ülkelerde yasaklanan 7 yiyecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.08.2019 08:48 | Son Güncelleme

Kırmızı et, soya sosu, tavuk, patates cipsi. Bu saydıklarımızın bazılarının yasaklı olacağını tahmin bile edemezdil!

İçerdiği maddelere göre farklı ülkelerde yasaklanan 7 yiyecek

Dünyanın farklı yerlerinde sağlıksız olduğu için yasaklanmış fakat çoğu bizim beslenmemizin bir parçası olan 7 yiyecek;

TAVUK
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Avrupa ve İngiltere'de klorla işlem görmüş tavuk satışı 1997'de yasaklanmıştır. Klorla yıkanan tavuğun, salmonella ve diğer bakteriyel enfksiyonlara neden olabileceği düşünülür. Avrupa'da bı yöntem tehlikeli olarak kabul edilmiştir. Bu yasak 2010 yılından itibaren Rusya'da da uygulanmaya başlamıştır.

TAHILLI BARLAR
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Neredeyse bütün dünya bu 'tahıllı çubukları' sağlıklı olarak kabul etmiştir ancak Danimarka'da durumlar biraz farklı. Vitamin ve mineral içeren sağlıklı besin olarak kabul edilen barlar, çocuk karaciğerleri ve böbrekleri üzerinde olumsuz etkisi olabilecek, fazla miktarda toksik madde içerdiğinden Danimarka'da ürünler yasaklandı.

SOYA SOSU
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Yetiştirilen tüm soya fasulyelerinin % 82'si genetik olarak değiştirilmiştir. GDO'ların insan vücudu üzerindeki etkileri tam olarak incelenmemiştir, ancak bazı Avrupa ülkelerinde, Rusya'da, Basra Körfezi ülkelerinde ve diğer eyaletlerde GDO'lar yasaktır. Dahası, soya sosu ayrıca tehlikeli bir kanserojen olan etil karbamat içerebilir .

ET
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Sığır, domuz ve hindi eti genellikle ractopamin ile üretilir . Bu hormon bir hayvanın daha hızlı kilo almasını sağlar. Bilim insanları bu etin insanlara zararlı olabileceğine ve kalp-damar hastalıklarına yol açabileceğine inanıyor. Ractopamine ile hazırlanan et Avrupa ülkeleri, Çin ve Rusya dahil 160 ülkede yasaklandı.

CİPS

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Sentetik yağ yerine olestra cips Kanada ve Avrupa'da yasaklanmıştır. Bu madde vücudun faydalı maddeleri ve vitaminleri emmesini önler ve mide sorunlarına yol açabilir. Olestra, genellikle "hafif" kelimesiyle işaretlenmiş patates cipsi üretiminde kullanılır . Ayrıca peynir, margarin, kraker, dondurma ve diğer ürünlerin bileşimine dikkat etmeniz önerilir.

JEL TATLILAR

Avrupa komisyonuna göre küçük kaplardaki jelatin tatlılar, çocuklar için çok tehlikelidir çünkü boğulma tehlikesi vardır. Bu tatlılar ayrıca, nem ile temas ettiğinde şişen ve boğazda sıkışıp kalarak heimlich manevrasını vermeyi imkansız kılan bir elyaf olan konjac içerebilir. Bu ürün Avrupa, Avustralya ve diğer ülkelerde yasaklanmıştır.

EKMEK

ekmek

Avrupa ve Avustralya'da azodikarbonamid içeren ekmek (ADA, E927) yasaklanmıştır . ADA, unu beyaz yapmak için kullanılır ve ürünlerin uzun süre taze kalmasına yardımcı olur. Bu madde aynı zamanda alerji ve astıma neden olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
yasaklı yiyecekler sağlık ve beslenme

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