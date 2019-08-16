İçerdiği maddelere göre farklı ülkelerde yasaklanan 7 yiyecek

Dünyanın farklı yerlerinde sağlıksız olduğu için yasaklanmış fakat çoğu bizim beslenmemizin bir parçası olan 7 yiyecek;

TAVUK



Avrupa ve İngiltere'de klorla işlem görmüş tavuk satışı 1997'de yasaklanmıştır. Klorla yıkanan tavuğun, salmonella ve diğer bakteriyel enfksiyonlara neden olabileceği düşünülür. Avrupa'da bı yöntem tehlikeli olarak kabul edilmiştir. Bu yasak 2010 yılından itibaren Rusya'da da uygulanmaya başlamıştır.

TAHILLI BARLAR



Neredeyse bütün dünya bu 'tahıllı çubukları' sağlıklı olarak kabul etmiştir ancak Danimarka'da durumlar biraz farklı. Vitamin ve mineral içeren sağlıklı besin olarak kabul edilen barlar, çocuk karaciğerleri ve böbrekleri üzerinde olumsuz etkisi olabilecek, fazla miktarda toksik madde içerdiğinden Danimarka'da ürünler yasaklandı.

SOYA SOSU



Yetiştirilen tüm soya fasulyelerinin % 82'si genetik olarak değiştirilmiştir. GDO'ların insan vücudu üzerindeki etkileri tam olarak incelenmemiştir, ancak bazı Avrupa ülkelerinde, Rusya'da, Basra Körfezi ülkelerinde ve diğer eyaletlerde GDO'lar yasaktır. Dahası, soya sosu ayrıca tehlikeli bir kanserojen olan etil karbamat içerebilir .