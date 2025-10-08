Mynet Trend

İçeride de dışarıda da rahat durmadı! Öyle bir dolandırıcı ki cezaevinde bile mahkum dolandırdı

İstanbul'da daha önce 'dolandırıcılık' suçundan suçüstü yapılarak tutuklanan avukat, girdiği cezaevinde bulunan bir mahkumu dolandırdı. Tahliye olan avukat, şikayet üzerine dolandırıcılık yaptığı esnada gözaltına alındı. Avukat, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çiğdem Sevinç

Avukat S.K. 16 Haziran 2025 tarihinde sahte tahliye evraklarıyla bir vatandaşı dolandırmış ve yapılan ihbar ile suçüstü yapılarak gözaltına alındıktan sonra 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanmıştı. Cezaevine giren avukat, cezaevinde bulunan mahkum Ferhat S.'ye tahliye sözü verdi.

SAHTE EVRAK DÜZENLEMİŞ

Bir süre sonra tahliye olan avukat S.K., tahliyesine söz verdiği tutuklu Ferhat S.'nin ailesinden, müştekilere verilecek vaadiyle bir milyon 300 bin TL para aldı. S.K., aldığı paraları 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne yatırdığına dair sahte evraklar oluşturarak aileye gösterdi. Müştekiler, avukatın kendilerinden 600 bin TL daha para istemesi üzerine dolandırıldıklarını anlayarak savcılığa başvurdu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcı Vekili Onur Yılmaz koordinasyonu ile Cumhuriyet Savcısı Zafer Küçük tarafından yapılan soruşturma kapsamında, Avukat S.K. adliyede para aldığı esnada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

"ALMIŞ OLDUĞUM PARALARDA BUNLARA İLİŞKİN GİDERLER VE TEMİNATLARDIR"

Avukat S.K. verdiği ifadesinde, "4 vatandaşın vekaletlerini aldım, bunların avukatlık işlerine ilişkin olarak takiplerini yapacaktım. İlk etapta 300 ve 355 bin dolar olan 2 tane senede ilişkin olarak ihtiyati haciz talebinde bulundum. Bunlara ilişkin olarak evraklarım vardır. Almış olduğum paralarda bunlara ilişkin olarak giderler ve teminatlardır. Hali hazırda para teminata dahi yetmemektedir. Ben üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Kimseyi tahliye veya beraat ümidiyle kandırmadım. Bu yönüyle menfaat teminim olmadı. Bugün almış olduğum 10 bin TL para vatandaşın bana pasaportunu almam için ödediği paradır. Bu para 600 bin değildir, zaten 600 bin TL'yi saymam mümkün değildir" dedi.

Avukat S.K., 'nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

(İHA)

