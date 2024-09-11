İçerik üreticilerine öyle bir para ödedi ki... OnlyFans'tan dudak uçuklatan rakam: 6,6 milyar dolar

Kasım 2016'da kurulan platformda içerik üreticisi hesaplarının sayısı 4,1 milyona, hayran hesaplarının sayısı ise 305 milyona ulaştı. Platformun verilerine bakıldığında 2022'ye kıyasla neredeyse üçte bir oranında arttı.

OnlyFans isimli platform, içerik üreticilerinden yapılan ödemelerden beşte bir oranında kesinti yapıyor ve geliri bu şekilde karşılıyor.

HER SENE KATLANARAK ARTAN MİLYARLAR

OnlyFans 2022'de içerik üreten 2,5 milyon kişiye toplam 4 milyar dolar ödedi. Bu rakamlar 2023 yılında 3.2 milyon kişiye ve 5.6 milyar dolara çıktı.

ÖZEL SERVİS YAPILABİLİYOR

Platformda şirket, spor ve müzik yoga ve sağlık gibi pek çok alanda kadar geniş bir yelpazede içerik sunulsada kullananların çoğu cinsel içerik üreticileri oluyor.

Platformun sıkı takipçileri olan hayranlar, takip ettikleri içerik üreticilerine abonelik ücretine ek olarak ekstra "bahşiş" verebiliyor. Aboneler aynı zamanda talep üzerine ücretli içerik ve özel mesajlar için ödeme yapabiliyor. Platformdaki tüm içerikler denetleniyor.

"LİDER BİR ŞİRKET"

OnlyFans CEO'su Keily Blair, "2023 yılında güçlü bir yıl geçirdik. Dijital eğlence alanında lider bir şirket ve İngiltere'nin teknoloji başarı hikayelerinden biri olarak yerimizi sağlamlaştırdık" dedi.

İngiltere merkezli Fenix International tarafından işletilen OnlyFans, İngiltere'deki Companies House'a sunulan hesaplarda, gelirlerinin %20 oranında artarak 1,3 milyar doları aştığını açıkladı. Vergi öncesi kârların ise 525 milyon dolardan 657 milyon dolara yükseldiği açıklandı.