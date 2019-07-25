İçi kıyılanlar için: Mutfakta hayat kurtaran yufka ile hazırlanan tarifler

Yufka kullanarak midenize şölen yaşatacak en lezzetli 7 tarif!

Baklava yufkasından kıymalı börek



Baklava yufkası son zamanların en popüler malzemelerinden biri. Artık kendilerini sadece baklava yapmak için kullanmıyoruz, tuzlu tariflerimize de ekliyoruz. Çıtır çıtır baklava yufkasıyla hazırlanan böreğimizin tadı enfes, yapımı ise bir o kadar basit. Tarifin detayları için tıklayın.

Yufkalı kadayıf tatlısı



Farklı bir lezzet arayanlar için sırada yufkalı kadayıf tatlısı var. Görüntüsüyle de son derece etkileyici olan yufkalı kadayıf tatlısının tarifi için tıklayın.

Yufkalı rulo köfte



Eğer evde artan yufkalarınız varsa onları bu tarif için değerlendirebilirsiniz. Ana yemek olarak hazırlayacağız yufkalı rulo köfteler yemek masalarına da çok yakışıyor. Tarifin detayları için tıklayın.

Yufkalı tahin helvası



Pudra şekeri ve tarçınla harmanlanan çıtır yufkaları yemeye doyamayacaksınız. Tarifin detayları için tıklayın.

Kabaklı hafif çıtır yufka



Son derece hafif ama bir o kadar da lezzetli olan bir diğer tarifimiz kabaklı çıtır yufka. Mevsimin en taze kabaklarıyla hazırlanan bu yemeğin tadına doyamayacaksınız. Tarifin detayları için tıklayın.

Yufkalı pizza



Yediden 70'e herkesin severek yediği pizzayı bu sefer yufkadan hazırladık. Bu tarifle son derece pratik oldu. Denemek isteyenler için tarifin detaylarını paylaşıyoruz, buyursunlar.



