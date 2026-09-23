Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

İçi mineral dolu şifalı su: Ne eklem ağrısı ne deri hastalığı kalıyor!

Antalya'nın Demre ilçesinde antik dönemden bu yana kullanılan Burguç Şifalı Kaynak Suyu, yüksek mineral içeriğiyle dikkati çekiyor. Andriake Antik Kenti yakınındaki kaynak, yaz aylarında bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olurken, suyun çeşitli hastalıklara iyi geldiği belirtiliyor.

İçi mineral dolu şifalı su: Ne eklem ağrısı ne deri hastalığı kalıyor!
Çiğdem Berfin Sevinç

Demre ilçesi Gökyazı Mahallesi Akdam mevkisinde yeryüzüne çıkan Burguç Şifalı Kaynak Suyu, toplam 9 bin 382,2 mg/L mineralizasyon değeriyle öne çıkıyor. Sodyum klorür ve magnezyum içeren mineralli suyun, yöre halkı tarafından yüzyıllardır 'Burguç' adıyla bilindiği ve şifalı olduğuna inanılıyor. Kaynağın geçmişi Roma İmparatorluk Dönemi'ne kadar uzanırken, milattan sonra 2’nci yüzyılda Myra ve Andriake halkının kullanımı için suyun çıktığı bölgede bir termal kompleks inşa edildiği kaydediliyor. Kaynak suyunun romatizmal ve eklem rahatsızlıkları ile bazı deri hastalıklarında tamamlayıcı uygulamalarda değerlendirildiği belirtiliyor. Günümüzde bölgede modern havuzların da bulunduğu bir termal tesis yer alırken, özellikle yaz döneminde ziyaretçi çekiyor.

'YERLİ VE YABANCI BİR SÜRÜ KİŞİ GELİYOR'

Bölgede ikamet eden Fikret Kaplan, sık sık şifalı suya geldiklerini belirterek, “Buradaki su eklem ağrıları, romatizma ve deri hastalıklarına iyi geliyor. Yerli ve yabancı bir sürü kişi geliyor. Benden, senden, başkasından duyarlar ve bu noktayı ziyaret ederler. Buradaki şifalı suyun faydası gece uyuduktan sonra belli olur. Allah'ın sunduğu bir nimet. Ben çok faydasını gördüm" diye konuştu.

Hatay'dan Demre ilçesine geldiklerini belirten Ahmet Haydaroğlu, “Antakya'dan tatil için Antalya'ya geldik. Biz sosyal medyada bu noktayı gördük. Çok beğendik, geldiğimize değdi. Özel bir yer olduğunu bildiğimiz için keyifli vakit geçirdik” dedi.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Afrika'ya gidecekken Kabaklı Göleti'nde mola verdiler!Afrika'ya gidecekken Kabaklı Göleti'nde mola verdiler!
11'inci yüzyılda yapıldı: Restorasyonu yıllar sonra bitti11'inci yüzyılda yapıldı: Restorasyonu yıllar sonra bitti

Anahtar Kelimeler:
antalya Ağrı Deri su hastalık mineraller şifa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
ABD Başkanı Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir adamdır"

ABD Başkanı Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir adamdır"

Okul saldırısında dikkat çeken dizi: O karakterden ilham almış!

Okul saldırısında dikkat çeken dizi: O karakterden ilham almış!

Aziz Yıldırım kanunları! "Herkes gider o kalır" diyerek duyurdu

Aziz Yıldırım kanunları! "Herkes gider o kalır" diyerek duyurdu

Sahneleri çok konuşuldu! Herkes yaşını merak etti

Sahneleri çok konuşuldu! Herkes yaşını merak etti

Son model araçlarla yola çıkan ünlü firma yollardan çekiliyor

Son model araçlarla yola çıkan ünlü firma yollardan çekiliyor

Bankaların promosyon tablosu değişti

Bankaların promosyon tablosu değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.