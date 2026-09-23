İçi mineral dolu şifalı su: Ne eklem ağrısı ne deri hastalığı kalıyor!

Demre ilçesi Gökyazı Mahallesi Akdam mevkisinde yeryüzüne çıkan Burguç Şifalı Kaynak Suyu, toplam 9 bin 382,2 mg/L mineralizasyon değeriyle öne çıkıyor. Sodyum klorür ve magnezyum içeren mineralli suyun, yöre halkı tarafından yüzyıllardır 'Burguç' adıyla bilindiği ve şifalı olduğuna inanılıyor. Kaynağın geçmişi Roma İmparatorluk Dönemi'ne kadar uzanırken, milattan sonra 2’nci yüzyılda Myra ve Andriake halkının kullanımı için suyun çıktığı bölgede bir termal kompleks inşa edildiği kaydediliyor. Kaynak suyunun romatizmal ve eklem rahatsızlıkları ile bazı deri hastalıklarında tamamlayıcı uygulamalarda değerlendirildiği belirtiliyor. Günümüzde bölgede modern havuzların da bulunduğu bir termal tesis yer alırken, özellikle yaz döneminde ziyaretçi çekiyor.

'YERLİ VE YABANCI BİR SÜRÜ KİŞİ GELİYOR'

Bölgede ikamet eden Fikret Kaplan, sık sık şifalı suya geldiklerini belirterek, “Buradaki su eklem ağrıları, romatizma ve deri hastalıklarına iyi geliyor. Yerli ve yabancı bir sürü kişi geliyor. Benden, senden, başkasından duyarlar ve bu noktayı ziyaret ederler. Buradaki şifalı suyun faydası gece uyuduktan sonra belli olur. Allah'ın sunduğu bir nimet. Ben çok faydasını gördüm" diye konuştu.

Hatay'dan Demre ilçesine geldiklerini belirten Ahmet Haydaroğlu, “Antakya'dan tatil için Antalya'ya geldik. Biz sosyal medyada bu noktayı gördük. Çok beğendik, geldiğimize değdi. Özel bir yer olduğunu bildiğimiz için keyifli vakit geçirdik” dedi.