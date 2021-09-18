İçimizden Biri 2. bölüm fragmanı yayınlandı! "Annemle babamın tek isteği olan bu kilise nikahını yapmak zorundaydım"

Sezonun yeni dizilerinden olan İçimizden Biri'nde Bora Akkaş'ın hayat verdiği "Adam Vilson" ile Özge Yağız'ın canlandırdığı "Havva Aladağ" ikilisinin aşkı işleniyor. Fragmanda, İrlandalı Katolik bir papazın oğlu olan Adam ile geleneklere bağlı bir ailenin kızı olan Havva'nın kilisede nikah kıymaya çalışınca işlerin nasıl sarpa sardığı görülüyor.

İÇİMİZDEN BİRİ 2. BÖLÜM FRAGMANI

Birbirlerine aşık iki genç olan Adam ile Havva kilisede nikah kıyar. Geleneklerine bağlı olan Havva'nın babası Hünkar Aladağ kiliseyi basar. Kızı Havva'yı götürmeye çalışırken İrlandalı Katolik bir papazın oğlu Adam'ın engeline maruz kalınca, Adam'a sert bir tokat atıyor. Oğluna tokat atılmasına sinirlenen papaz ise müdahalenin ardından ikinci tokata maruz kalan isim oluyor. Ardından Adam'ın Müslüman olduğunu söylemesi ile ortalık sakinleşiyor.



