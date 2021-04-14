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İçindeki gizli sos yeni sırrınız olacak: Ev yapımı steakhouse hamburger tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
14.04.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçindeki efsane sosuyla damaklarda eşsiz bir tat bırakan steakhouse burger, bugüne kadar yediklerinize fark atacak. Turşu, yeşillik karışımıyla yapılan sos yeni lezzet sırrınız olacak.

Sizi steakhouse burgerin diyarı Arjantin'e davet ediyoruz. Chimichurri soslu hamburger için buyrun tarifimize.

Malzemeler

  • 130 gr düve kıyma(%25 yağ)
  • 1 adet hamburger ekmeği
  • Göz kararı çıtır marul
  • 2 dilim kırmızı soğan halkası
  • 1 yemek kaşığı chimichurri sos
  • Göz kararı tuz
  • Göz kararı karabiber

(1 Kişilik - 10 dakika)

Hazırlanışı

Adım 1
Kıymamızın içine isteğimize bağlı olarak tuz ve karabiber ekliyoruz. İyice karıştırdıktan sonra hamburger köftemize şeklini veriyoruz.

Adım 2
Hamburger köftesinin iki yüzünü de 3 buçuk dakika kadar yağsız tavada pişiriyoruz.

Adım 3
Hamburgerin içine koyacağımız malzemeleri zevkimize bağlı bir şekilde diziyoruz.

Püf Noktası

Chimichurri sosu hamburger köftesinin üzerine sürerseniz daha lezzetli bir hamburger yemiş olursunuz.

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