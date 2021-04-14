İçindeki gizli sos yeni sırrınız olacak: Ev yapımı steakhouse hamburger tarifi

Sizi steakhouse burgerin diyarı Arjantin'e davet ediyoruz. Chimichurri soslu hamburger için buyrun tarifimize.
Malzemeler
(1 Kişilik - 10 dakika)
Hazırlanışı
Adım 1
Kıymamızın içine isteğimize bağlı olarak tuz ve karabiber ekliyoruz. İyice karıştırdıktan sonra hamburger köftemize şeklini veriyoruz.
Adım 2
Hamburger köftesinin iki yüzünü de 3 buçuk dakika kadar yağsız tavada pişiriyoruz.
Adım 3
Hamburgerin içine koyacağımız malzemeleri zevkimize bağlı bir şekilde diziyoruz.
Püf Noktası
Chimichurri sosu hamburger köftesinin üzerine sürerseniz daha lezzetli bir hamburger yemiş olursunuz.
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