İçine kapanık insanları anlamak için bilmeniz gereken maddeler!

Her insanın durumlar karşısında enerjik ve pozitif olmasını beklemek büyük bir haksızlık olur. Güne büyük bir coşkuyla başlamak herkesin yapabileceği bir eylem değildir. Hatta bazı hallerde tüm günün daha sessiz ve sakin geçtiğini hissettiğiniz anlar olmuştur. Hatta yeni girdiğiniz bir ortamda çekingenlikle beraber gözlem yaptığınız anları hatırlıyorsunuzdur. Bu çekingenlik halinin devamlı sürdüğünü hayal edin.O noktada aklınızda bir tipleme belirir. Daha az konuşan ve içine kapanık insanlar...
İçine kapanık insanlardan bahsetmeden önce bunun tamamen bir tercih olduğunu ve hiçbir şekilde özgüven eksikliğini ifade etmediğini belirtmemiz gerekir. Bazı insanların olaylara, kişilere ve durumlara karşı mesafeli bir tavrı olması oldukça doğaldır. Sizler için içine kapanık insanların genel özelliklerini araştırdık.
Sessiz olmaları herhangi bir konuda bir fikrinin olmadığı anlamına gelmez. Tabii ki de bu kişilerinde bir kişisel görüşü vardır. Ancak bazen bu fikirlerini kendilerine saklamayı tercih ederler. Bu noktada aslında daha sağlıklı bir iletişim kurmak için içine kapanık olarak gördüğünüz kişinin fikrini sormanız güzel bir adım olur.
Herkes sürekli güler yüzle dolaşmak zorunda değildir. Eğer karşınızdaki kişinin canı bir şeye sıkılmamışsa ve normal bir ruh hali çiziyorsa huysuz suratını kişisel algılamayın. Hatta sürekli “Neyin var?” diye de sormayın. Çünkü gülümsemeyen bir surat ifadesi o kişilerin kötü gününde olduğunu ifade etmez.
Sık sık kendilerini dinlemek ve şarj olmak için zamana ihtiyaç duyabilirler. Aslında bu durum sizi yanlarında istemedikleri anlamına gelmez ama yalnız kalmaya ihtiyaçları vardır.
Sosyalleşmek bazı insanlar için yorucu olabilir. Yeni insanlarla tanışmak ya da onlarla iletişim kurmak herkes için çekici bir eylem değildir. Bu durumda insanlardan nefret ettikleri düşünmeyin sadece onlarla etkileşimleri biraz daha farklı bir frekanstadır.
Çok konuşkan olmamak kötü bir huy değildir. Çok fazla söyleyecek şeyleri olmaması iyi bir dinleyici olduğu gerçeğini değiştirmez. Bazı durumlarda içe kapanık insanlar konuşulanları analiz ederek derin anlamlar çıkartmayı tercih eder.
Sessiz olmaları içine kapanık insanların eğlenmeyi bilmediği anlamına gelmez. Biraz gizemli bir yapıları olsa da ortama ve kişilere alıştıkça cana yakın olmaya başlarlar.
İçe dönük olmak ile utangaçlık arasında kocaman bir fark vardır. Arkadaşlık ilişkilerinde ise içe dönük insanlar güveni tamamladıklarında sağlam dostluklar kurarlar.
İçe dönük insanlar mesafeli ve soğuk görünme çabasında değildir. Biraz daha yavaş hareket eder ve detaylı düşünürler. Her zaman büyük resmi görmeye çalışırlar. Ancak onları anlayan biri karşısında bu ördükleri duvarları bir anda yıkılır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum