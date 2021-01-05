İçine kapanık insanları anlamak için bilmeniz gereken maddeler!

Her insanın durumlar karşısında enerjik ve pozitif olmasını beklemek büyük bir haksızlık olur. Güne büyük bir coşkuyla başlamak herkesin yapabileceği bir eylem değildir. Hatta bazı hallerde tüm günün daha sessiz ve sakin geçtiğini hissettiğiniz anlar olmuştur. Hatta yeni girdiğiniz bir ortamda çekingenlikle beraber gözlem yaptığınız anları hatırlıyorsunuzdur. Bu çekingenlik halinin devamlı sürdüğünü hayal edin.O noktada aklınızda bir tipleme belirir. Daha az konuşan ve içine kapanık insanlar...

İçine kapanık insanlardan bahsetmeden önce bunun tamamen bir tercih olduğunu ve hiçbir şekilde özgüven eksikliğini ifade etmediğini belirtmemiz gerekir. Bazı insanların olaylara, kişilere ve durumlara karşı mesafeli bir tavrı olması oldukça doğaldır. Sizler için içine kapanık insanların genel özelliklerini araştırdık.

Sessiz olmaları herhangi bir konuda bir fikrinin olmadığı anlamına gelmez. Tabii ki de bu kişilerinde bir kişisel görüşü vardır. Ancak bazen bu fikirlerini kendilerine saklamayı tercih ederler. Bu noktada aslında daha sağlıklı bir iletişim kurmak için içine kapanık olarak gördüğünüz kişinin fikrini sormanız güzel bir adım olur.