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“Kadınları anlamak zor” klişesinden hareket eden erkeklerle kadınları anlama sanatının inceliklerini paylaşıyoruz!

Seray Üstün Seray Üstün 30.12.2020 10:23 | Son Güncelleme:
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“Kadınları anlamak zor” klişesinden hareket eden erkeklerle kadınları anlama sanatının inceliklerini paylaşıyoruz!

“Erkekler Mars’tan, kadınlar Venüs’ten” gelir sözünü mutlaka duymuşsunuzdur. Kadınların dünyası hep karmaşık ve anlaşılmaz olarak lanse edilir. Ancak kadınların dünyası sanılanın aksine bir o kadar basit ve açıktır. “Kadınları anlayamıyorum” diyenler için bu iç dünyanın gizemini açığa çıkartıyoruz. İşte karşınızda kadınların iç dünyasını anlatan birbirinden ilginç 14 karikatür...

Kadınların duygu, düşünceleri ve deneyimleri kimi erkekler için sonu gözükmeyen bir labirent olarak algılanır. Hatta toplumun geneline erkeklerin daha düz ve direkt düşündüğü, kadınların ise komple ve anlaşılmaz olduğu algısı yayılmıştır. Bu düşüncenin bazı durumlarda geçerli olduğunu kabul etmekle beraber kadınların anlaşılmaz olduğunu reddediyoruz. Kadın ruhundan anlayan her erkek aslında kadınların neyi, ne zaman ve neden yaptığını bilebilir. “Nereden bileceğiz canım” diyenlerin ise yardımına koşuyoruz.

Ünlü karikatürist Shaza Wajjokh’un birbirinden eğlenceli çizimleriyle kadınların iç dünyasının mistik havası çözülüyor. İşte kadınların anlaşılır olduğunu ispat eden ve ilham veren çizimler...

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