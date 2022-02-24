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İçine yağ çekmeyen, dışı çıtır, içi yumuşacık susamlı pişi tarifi

24.02.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamur işleri Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri olarak sofralardaki yerini koruyor. Kahvaltıda, çay saatlerinde, öğlen yemeklerinde kısacası her öğünde severek yenilen hamur işleri, yediden yetmişe herkesin damak zevkine hitap ediyor. Hamur işi lezzetlerinden biri olan pişi de birçok kişi tarafından severek tüketiliyor.

İçine yağ çekmeyen, dışı çıtır, içi yumuşacık susamlı pişi tarifi

Özellikle kahvaltı sofralarını zenginleştiren pişiyi, evde çoğu zaman bulunabilen malzemeleri kullanarak kolayca yapabilirsiniz. Yapımı biraz uğraş istiyormuş gibi gözükse de aslında gayet pratik bir lezzet. Zaten yedikten sonra zahmetinize değdiğini göreceksiniz. Evde aileniz ve sevdikleriniz için yapabileceğiniz içine yağ çekmeyen, dışı çıtır, içi yumuşacık susamlı pişi tarifi...

SUSAMLI PİŞİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 su bardağı ılık süt

  • 2,5 su bardağı un

  • Yarım tatlı kaşığı tuz

  • Yarım tatlı kaşığı kabartma tozu

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 paket instant maya

BULAMAK İÇİN

  • 5 yemek kaşığı susam

  • 2 çorba kaşığı süt

KIZARTMAK İÇİN

  • Sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

  • Un dışındaki tüm hamur malzemelerini bir yoğurma kabının içerisine koyun.

  • Mayanın çözünmesi için karışımı güzelce karıştırın.

  • Daha sonra unu azar azar ilave edin. Karışımı ele yapışmayan yumuşak bir kıvama gelene kadar iyice yoğurun.

  • Hamuru elde ettikten sonra yoğurma kabının üzerini streç film ya da bir temiz bez ile örtün ve 1 saat mayalanması için dinlendirin.

  • Hamur dinlendikten sonra hamurun havasını almak için biraz daha yoğurun.

  • Yoğurduğunuz hamuru 10 eşit parça olacak şekilde bölün.

  • Bölündüğünüz hamur parçalarını yuvarlayarak beze haline getirin.

  • Bezelerin üst kısmını önce süte ardından susama bulayın.

  • Ardından bezeleri tezgahın üzerine alın. Merdane yardımı ile çay tabağı büyüklüğünde açın.

  • Daha sonra susamlı kısmı tepsiye gelecek şekilde dizin. Bu hamurun yapışmasını engelleyecek.

  • Kupkuru bir tencerenin içerisine sıvı yağ koyun ve iyice kızdırın. (ıslak olursa yağ kızınca etrafa sıçrar)

  • Hamurları teker teker kızgın yağın içerisine bırakın.

  • Bu aşamada elinizi yakmamaya dikkat edin.

  • Eğer tencereniz büyük ise bezeleri ikişerli veya üçerli olarak kızartabilirsiniz.

  • Tencerenin içerisinde bir kaşık kullanarak bezelerin üzerine hızlı hızlı kızmış yağdan atın. Böylece pişiler kabarık olacak.

  • Pişilerin üzeri kabardıktan sonra diğer yüzünü çevirin.

  • Aynı işlemi bu yüzüne de uygulayın.

  • Her yüzü nar gibi kızaran pişilerin servis tabağına alın ve sıcak olarak servis yapın.

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Pişi Tarifi
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