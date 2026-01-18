Mynet Trend

İçini görmeden satın aldıkları evin hali sosyal medyayı salladı!

Harabe haldeki evi içini görmeden satın alan çift, kapıyı açtıklarında karşılaştıkları manzara karşısında adeta dona kaldı. Hikâyeleri günler içinde sosyal medyayı sallayan çiftin videosu kısa sürede milyonlarca izlendi.

Çiğdem Sevinç

Sosyal medyada paylaşılan videolar kısa sürede gündem oldu. Ryan Knight ve eşi Jen Peters-McKnight, içini hiç görmeden satın aldıkları harabe eve girdiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü.

Galler’in Anglesey bölgesinde bulunan ve yıllardır boş duran pembe boyalı ev, çalılar arasında kaybolmuş durumdaydı. Anahtarın nerede olduğu bile bilinmiyordu. Pencereler kirden görünmüyor, evin bir süredir izinsiz kişiler tarafından kullanıldığı iddia ediliyordu. Buna rağmen çift “şanslarını denemek” için teklif verdi.

İçini görmeden satın aldıkları evin hali sosyal medyayı salladı! 1

KIYAFET, HAVLU, NEVRESİM...

İlk teklif reddedildi. Ancak Google Earth’te yapılan incelemede evin ortasında büyük bir cam tavan olduğu, yani geniş bir atrium bulunduğu fark edildi. Bunun üzerine verilen ikinci teklif kabul edildi.

Eve girildiğinde içeride tonlarca çöp olduğu ortaya çıktı. Odalar eski eşyalarla doluydu. Çöplerin arasında ise etiketleri üzerinde kıyafetler, ambalajı açılmamış havlular ve nevresimler bulundu. Mutfakta çürümüş yiyecekler dikkat çekti.

İçini görmeden satın aldıkları evin hali sosyal medyayı salladı! 2

MİLYINLAR İZLEDİ

Dışarıdan bakıldığında küçük görünen evin yaklaşık 3 bin metrekarelik bir alana sahip olduğu anlaşıldı. Dört yatak odası, dört banyo, geniş salonlar ve kemerli pencereler evin öne çıkan detayları arasında yer aldı.

Jen Peters-McKnight, temizlik ve yenileme sürecini sosyal medyada paylaşmaya başladı. İlk video altı gün içinde 2 milyondan fazla izlendi, takipçi sayısı kısa sürede on binlere ulaştı.

Çift, evi tamamen yenileyerek gelecek yıl taşınmayı hedefliyor. Yenileme süreci ise sosyal medyada paylaşılmaya devam edecek.

İçini görmeden satın aldıkları evin hali sosyal medyayı salladı! 3

