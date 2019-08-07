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İçişleri Bakanlığı 81 ilde 'yaya kaza' noktalarını belirledi

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 07.08.2019 14:59 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, 81 ilde polis sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 89 bin 884 ölümlü ve yaralanmalı 'yaya kazası' verileri incelenerek, her il için en yoğun 'yaya kaza' noktalarını belirleyip, haritalandırıldı. Çalışma ile bu noktalardaki yaya kazalarının azaltılması hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığı 81 ilde 'yaya kaza' noktalarını belirledi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde 2016-2018 yılları arasında, polis sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 89 bin 884 ölümlü ve yaralanmalı 'yaya kazası' verisini inceledi. Bu incelemeler sonunda da her il için en yoğun 'yaya kaza' noktaları belirlendi ve haritalandırıldı.

ÖLÜM VE YARALANMALARIN AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

Her il özelinde yapılan analiz çalışmaları sonucunda, belirlenen yoğun kaza noktaları dikkate alınarak yapılacak çalışmalarla, yaya kazalarının ve bu kazalardan kaynaklanan ölüm ile yaralanmaların azaltılması hedefleniyor.

Trafikte yaya önceliği farkındalığına dikkat çekmek için çalışmalarına aralıksız devam eden bakanlık, geçtiğimiz aylarda valiliklere gönderdiği talimat yazısıyla önce yaya görsellerinin, tüm ışıksız okul ve yaya geçitlerine çizdirilmesini, uygulamanın öncelikle şehrin önem ve öncelik arz eden noktalarından başlayarak, Temmuz ayına kadar tamamlanmasını istemişti.
Bu kapsamda başlatılan çalışmalar doğrultusunda ülke genelindeki 39 bin 683 yaya ve okul geçidinin 10 bin 87’sinde 'önce yaya' görselinin çizimi tamamlandı.

30 BİN 765 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE İŞLEM YAPILDI

Trafik ekiplerinin trafikte 'yaya önceliği' denetimleri de devam ediyor. Ülke genelinde eş zamanlı 'Yaya Önceliği-Güvenliği' denetimlerinde 2019 yılının ilk 7 ayında yaya geçiş kurallarına uymayan 2 bin 487 yayaya, ışıksız yaya geçitlerinde yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeyen 30 bin 765 araç sürücüsüne işlem yapıldı.

YÜZDE 34,6 AZALDI

Trafik ekiplerinin bu konuda aldığı önlemler ve yaptığı denetimler de etkisini göstermeye başladı. 2019 yılının ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre trafik kazalarında hayatını kaybeden yaya sayısı yüzde 34,6 azaldı. 2018 yılının ilk 7 ayında trafik kazalarında 283 yaya hayatını kaybederken, 2019 yılında 185 yaya hayatını kaybetti.

'ÖNCELİK YAYANIN' DENİLMEYE DEVAM EDİLECEK

Trafikte yayalara dikkat çekmek için 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklik ile 'sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar' hükmü getirilmiş, İçişleri Bakanlığı da bu düzenlemeden hareketle 2019 yılını 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan ederek, 81 il genelinde eş zamanlı 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla etkinlik düzenlemişti.

Kaynak: DHA

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İçişleri Bakanlığı yaya kaza noktaları

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