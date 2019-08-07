İçişleri Bakanlığı 81 ilde 'yaya kaza' noktalarını belirledi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde 2016-2018 yılları arasında, polis sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 89 bin 884 ölümlü ve yaralanmalı 'yaya kazası' verisini inceledi. Bu incelemeler sonunda da her il için en yoğun 'yaya kaza' noktaları belirlendi ve haritalandırıldı.

ÖLÜM VE YARALANMALARIN AZALTILMASI HEDEFLENİYOR



Her il özelinde yapılan analiz çalışmaları sonucunda, belirlenen yoğun kaza noktaları dikkate alınarak yapılacak çalışmalarla, yaya kazalarının ve bu kazalardan kaynaklanan ölüm ile yaralanmaların azaltılması hedefleniyor.

Trafikte yaya önceliği farkındalığına dikkat çekmek için çalışmalarına aralıksız devam eden bakanlık, geçtiğimiz aylarda valiliklere gönderdiği talimat yazısıyla önce yaya görsellerinin, tüm ışıksız okul ve yaya geçitlerine çizdirilmesini, uygulamanın öncelikle şehrin önem ve öncelik arz eden noktalarından başlayarak, Temmuz ayına kadar tamamlanmasını istemişti.

Bu kapsamda başlatılan çalışmalar doğrultusunda ülke genelindeki 39 bin 683 yaya ve okul geçidinin 10 bin 87’sinde 'önce yaya' görselinin çizimi tamamlandı.