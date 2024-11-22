İçişleri Bakanlığı duyurdu! Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/1146 sayılı soruşturma dosyasında "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle Cevdet Konak'ın Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı belediye kanunun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığında görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı belediye kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle; Mustafa Sarıgül'ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı belediye kanununun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı belediye kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Tunceli Valiliğince Ovacık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir"

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇUNDAN HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Tunceli Belediye Başkanı DEM Parti’li Cevdet Konak ile Ovacık Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Sarıgül, 'Terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla yargılandıkları davada istinaf yolu açık olmak üzere yurt dışı yasağı konularak 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.