HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanlığı duyurdu! Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
22.11.2024 20:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı. Karara göre DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/1146 sayılı soruşturma dosyasında "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle Cevdet Konak'ın Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı belediye kanunun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığında görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı belediye kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle; Mustafa Sarıgül'ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı belediye kanununun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.

484

5393 sayılı belediye kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Tunceli Valiliğince Ovacık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir"

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇUNDAN HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Tunceli Belediye Başkanı DEM Parti’li Cevdet Konak ile Ovacık Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Sarıgül, 'Terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla yargılandıkları davada istinaf yolu açık olmak üzere yurt dışı yasağı konularak 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Tunceli kayyum
En Çok Okunan Haberler
Milyonların gözü bu düzenlemede! Yeni sosyal güvenlik paketi Meclis'e geliyor: Artık gündemden kalkacak

Milyonların gözü bu düzenlemede! Yeni sosyal güvenlik paketi Meclis'e geliyor: Artık gündemden kalkacak

Çalışmalar başladı! Manisa'ya Çin mahallesi kuruluyor: "2 bin 500 Çinli aileleriyle gelecek"

Çalışmalar başladı! Manisa'ya Çin mahallesi kuruluyor: "2 bin 500 Çinli aileleriyle gelecek"

2 sevgilinin sır ölümü! Cansız bedenleri evde bulundu! Vücutlarında yara izlerine rastlandı

2 sevgilinin sır ölümü! Cansız bedenleri evde bulundu! Vücutlarında yara izlerine rastlandı

Özel'in 'MİT' açıklamasına sert eleştiri

Özel'in 'MİT' açıklamasına sert eleştiri

Valilik duyurdu: Bu akşama dikkat! Kar geliyor...

Valilik duyurdu: Bu akşama dikkat! Kar geliyor...

Kalabalıktan zor ilerledi, İmamoğlu detayı dikkat çekti

Kalabalıktan zor ilerledi, İmamoğlu detayı dikkat çekti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.