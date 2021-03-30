İclal Aydın’ın son hali görenleri şaşırttı! | İclal Aydın kimdir? İclal Aydın kaç yaşında?

İclal Aydın, aldığı kilolar ile magazin gündeminde bir dönem yer almıştı. 3 aydır sıkı bir diyet programı uygulayan Aydın’ın 3 aydaki değişimi görenleri şaşkına uğrattı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken İclal Adın, takipçilerinden tam not aldı.
Bir süredir ekranlardan uzak olan İclal Aydın, en son TRT1 ekranlarından “Ege’nin Hamsisi” adlı dizi de yer almıştı. Kullandığı ilaçlar nedeniyle kilo alan Aydın, 3 ayda tüm fazla kilolarından kurtuldu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çeken İclal Aydın, zayıflama süreci hakkında ise şu ifadeleri kullandı, “5 ay önce planladığımız her şeyi adım adım uyguladık. 3 aydır da sıkı bir diyet yapıyorum. 2021'de yeni bir ben demiştim. Sıkı bir diyetle hedefime yaklaşıyorum. Şimdi buradan çıkıp doğruca Arnavutköy'e kilo kontrolümün yöneticisinin yanına gideceğim”
İclal Aydın, 14 Eylül 1971 tarihinde Nevşehir'de doğmuştur. Çerkes kökenli bir anne ile Elazığlı Kürt bir babadan dünyaya gelen İclal Aydın, memur olan ailesinin görev yeri olan Nevşehir'de doğdu.
Ortaokul ve lise yıllarını yazarak ve tiyatro çalışmaları yaparak Ankara'da geçirdi. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü kazanıp üniversite eğitimine başladı ancak 2. sınıfta okulu bırakıp Berlin'e yerleşti.
Almanya´da hayatını devam ettirmek için hem tiyatro yaptı, hem de restoranda bulaşıkçı olarak çalıştı. Almanya'da altı yıl profesyonel tiyatro yaptı.
1996 yılında tiyatroyu bırakarak Berlin'den Türkiye'ye döndü ve 1997 yılından itibaren televizyon projelerinde yapımcı-sunucu ve oyuncu olarak çalışmaya başladı. 1990 yılından beri Tiyatro ve televizyon projeleri üretiminde metin yazarlığı da yaptı.
1998-2000 yılları arasında da Radyo D, Radyo Cumhuriyet, Radyo Kent, BRT FM'de program yaptı. 1999'da Hayat Güzeldir programıyla BRT'ye geçti. Hayat Güzeldir programı için yazdığı günlükleri ve metinleri bir araya getirerek ilk kitabını oluşturdu.
2001-2013 yılları arasında önce Sabah, sonra Vatan gazetesinde söyleşiler ve günlük köşe yazıları yazdı.
2006 yılında Star TV'de yayınlanan "İki Aile" dizisinde rolünü Emre Kınay ile birlikte oynamıştır.
2012 yılında "Aşkın Halleri" adlı bir dizide Metin Akpınar, İpek Tuzcuoğlu ve Güven Kıraç ile başrolde oynadı.
2014 yılında "O Hayat Benim" adlı dizide Hasret karakterini canlandırırken; Keremcem, Ceren Moray, Ezgi Asaroğlu, Sinan Albayrak, Oya Başar, Zeynep Eronat, Yeşim Ceren Bozoğlu ile birlikte rol almıştır.
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