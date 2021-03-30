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  4. İclal Aydın’ın son hali görenleri şaşırttı! | İclal Aydın kimdir? İclal Aydın kaç yaşında?

İclal Aydın’ın son hali görenleri şaşırttı! | İclal Aydın kimdir? İclal Aydın kaç yaşında?

30.03.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İclal Aydın bir süredir ekranlardan uzakta bir şekilde hayat geçiriyordu. Son zamanlar aldığı kilolar ile gündeme gelen İclal Aydın, aldığı kilolardan kurtuldu. Dengeli ve sıkı bir diyet programı uygulayan İclal Aydın, 3 ayda bütün kilolarından kurtularak inceldi. Aydın’ın son halini görenler ise duruma inanamadı.

İclal Aydın’ın son hali görenleri şaşırttı! | İclal Aydın kimdir? İclal Aydın kaç yaşında?

İclal Aydın, aldığı kilolar ile magazin gündeminde bir dönem yer almıştı. 3 aydır sıkı bir diyet programı uygulayan Aydın’ın 3 aydaki değişimi görenleri şaşkına uğrattı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken İclal Adın, takipçilerinden tam not aldı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan İclal Aydın, en son TRT1 ekranlarından “Ege’nin Hamsisi” adlı dizi de yer almıştı. Kullandığı ilaçlar nedeniyle kilo alan Aydın, 3 ayda tüm fazla kilolarından kurtuldu.

iclal aydın zayıf

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çeken İclal Aydın, zayıflama süreci hakkında ise şu ifadeleri kullandı, “5 ay önce planladığımız her şeyi adım adım uyguladık. 3 aydır da sıkı bir diyet yapıyorum. 2021'de yeni bir ben demiştim. Sıkı bir diyetle hedefime yaklaşıyorum. Şimdi buradan çıkıp doğruca Arnavutköy'e kilo kontrolümün yöneticisinin yanına gideceğim”

İCLAL AYDIN KİMDİR?

İclal Aydın, 14 Eylül 1971 tarihinde Nevşehir'de doğmuştur. Çerkes kökenli bir anne ile Elazığlı Kürt bir babadan dünyaya gelen İclal Aydın, memur olan ailesinin görev yeri olan Nevşehir'de doğdu.
Ortaokul ve lise yıllarını yazarak ve tiyatro çalışmaları yaparak Ankara'da geçirdi. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü kazanıp üniversite eğitimine başladı ancak 2. sınıfta okulu bırakıp Berlin'e yerleşti.

Almanya´da hayatını devam ettirmek için hem tiyatro yaptı, hem de restoranda bulaşıkçı olarak çalıştı. Almanya'da altı yıl profesyonel tiyatro yaptı.

iclal aydın4

1996 yılında tiyatroyu bırakarak Berlin'den Türkiye'ye döndü ve 1997 yılından itibaren televizyon projelerinde yapımcı-sunucu ve oyuncu olarak çalışmaya başladı. 1990 yılından beri Tiyatro ve televizyon projeleri üretiminde metin yazarlığı da yaptı.

1998-2000 yılları arasında da Radyo D, Radyo Cumhuriyet, Radyo Kent, BRT FM'de program yaptı. 1999'da Hayat Güzeldir programıyla BRT'ye geçti. Hayat Güzeldir programı için yazdığı günlükleri ve metinleri bir araya getirerek ilk kitabını oluşturdu.

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2001-2013 yılları arasında önce Sabah, sonra Vatan gazetesinde söyleşiler ve günlük köşe yazıları yazdı.

2006 yılında Star TV'de yayınlanan "İki Aile" dizisinde rolünü Emre Kınay ile birlikte oynamıştır.

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2012 yılında "Aşkın Halleri" adlı bir dizide Metin Akpınar, İpek Tuzcuoğlu ve Güven Kıraç ile başrolde oynadı.

2014 yılında "O Hayat Benim" adlı dizide Hasret karakterini canlandırırken; Keremcem, Ceren Moray, Ezgi Asaroğlu, Sinan Albayrak, Oya Başar, Zeynep Eronat, Yeşim Ceren Bozoğlu ile birlikte rol almıştır.

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İCLAL AYDIN EVLİ Mİ?

  • 1.eşi: İlk evliliğini 19 yaşındayken 1990 yılında yaptı.
  • 2.eşi: yönetmen Kemal Başbuğ ile evlendi. 2005 yılında boşandı. Zeynep Lal (d.2002) adında bir kızı var.
  • 3.eşi: 8 Kasım 2006 tarihinde Yazar Tuna Kiremitçi ile evlendi. Beş aylık evlilikten sonra boşanmak için mahkemeye başvurdu. 2007 yılında boşandı.
  • 4.eşi: 18 Haziran 2015 tarihinde görüntü yönetmeni Efe Kubilay ile evlendi.
  • İclal Aydın, 2011 yılında Roman mağazalarının ortağı iş insanı Süleyman Toplusoy ile nişanlandı ancak evlenemeden ayrıldı.
  • 18 Haziran 2015 tarihinde 'O Hayat Benim'in görüntü yönetmeni Efe Kubilay ile evlendi.

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İclal Aydın
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