İçli gömme tarifi! MasterChef içli gömme tarifi: İçli gömme nasıl yapılır, püf noktası nedir?

İçli gömme tarifi merak ediliyor. MasterChef Türkiye’nin ‘7 bölge 7 yemek’ temalı bölümünde yarışmacılar, Elazığ yöresine ait içli gömme ile hünerlerini sergiledi. Peki, içli gömme nasıl yapılır, püf noktaları neler? İşte adım adım içli gömme yapılışı…

Sedef Karatay

İçli gömme nasıl yapılır, sorusu MasterChef Türkiye’nin ‘7 bölge 7 yemek’ temalı bölümünü izleyenlerin gündeminde yer aldı. Bu lezzetli yemeği evde denemek isteyenler için işte adım adım içli gömme tarifine ulaşabilirsiniz.

MALZEMELER

  • Hamuru için:
  • 3 su bardağı un
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı
  • Aldığı kadar su
  • İç harcı için:
  • 300 gram kıyma
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 adet orta boy kuru soğan
  • 1 su bardağı pilavlık bulgur
  • Yarım yemek kaşığı salça
  • Tuz, karabiber, pul biber

TARİF

  • Hamuru yoğurun: Un, tuz ve ayçiçek yağını bir kapta birleştirin. Yavaşça su ekleyerek kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. Hamuru örtüp 15 dakika dinlendirin.
  • İç harcı hazırlayın: Tereyağını tavada eritin ve kıymayı kavurun. İnce doğranmış soğanları ekleyip yumuşayana kadar pişirin. Ayrı bir kapta haşladığınız bulguru kıymalı karışıma ekleyin. Salça, tuz, karabiber ve pul biberi ilave edip karıştırın.
  • Gömmeyi oluşturun: Hamuru yumurta büyüklüğünde bezelere ayırın. İlk bezeyi ince bir şekilde açarak tepsiye yerleştirin. Üzerine iç harcı eşit şekilde yayın. Kalan bezeleri de aynı şekilde açıp aralarına harç koyarak katmanlar oluşturun. En üste yarım su bardağı sıvı yağ gezdirin.
  • Fırında pişirin: Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarınca üzerine kızdırılmış tereyağı gezdirin. Dilimleyerek sıcak servis edin.
  • Püf noktası: Hamuru mümkün olduğunca ince açarsanız, gömme daha çıtır olur. İç harcın sulu olmamasına özen gösterin, yoksa hamur yumuşayabilir.

AFİYET OLSUN!

