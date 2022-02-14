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İçli köfte sevenler buraya alalım: Batman usulü kütülk tarifi

14.02.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu lezzetlerini evde yapmak isteyenler için Batman usulü kütülk tarifi çok pratik ve leziz bir alternatif! İçli köfte severlerin hayır diyemeyeceği bir lezzet olan kütülk, kızartma yerine haşlama olmasıyla oldukça hafif ve farklı bir tat sunuyor. Köfteyi haşladıktan sonra tereyağında kızartarak daha da lezzetlendirebilirsiniz.

İçli köfte sevenler buraya alalım: Batman usulü kütülk tarifi

Bir kez deneyince vazgeçilmez tariflerinizden biri olacak kütülk tarifiyle misafirlerinizi şaşırtabilir ve kendinizi şımartabilirsiniz. Üstelik sizin için derlediğimiz püf noktaları sayesinde evinizde hazırlaması da çok kolay! İşte Batman usulü kütülk tarifi...

BATMAN USULÜ KÜTÜLK TARİFİ

MALZEMELER

İÇ HARCI İÇİN

  • 500 gram kıyma

  • 1 tatlı kaşığı kimyon

  • 4 adet kuru soğan

  • 1 demet maydanoz

  • 1 çay kaşığı yenibahar

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 çay bardağı ceviz içi

HAMURU İÇİN

  • 500gram ince bulgur

  • 2 yumurta

  • 500 gram irmik

  • 1 yemek kaşığı kişniş

  • Ilık su

  • 1 tatlı kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

  • İç harcı hazırlamak için bir karıştırma kabına ince bulgur, irmik ve tuzu koyup karıştırın.

  • Yumurtaları ekleyin ve azar azar ılık su ekleyerek iyice yoğurun. Hamur için kulak memesi kıvamını yakalamaya özen gösterin.

  • Hamurun üzerini kapatıp şişmesi için dinlenmeye bırakın.

  • İç harcı için önce soğanları küçük küçük ve maydanozu ince ince doğrayın.

  • Bir tavaya sıvı yağ koyup doğradığınız soğanları kavurun.

  • Soğanlar pembeleşince kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin.

  • Kıyma da kavrulunca kimyon, pul biber, tuz, karabiber, doğranmış maydanoz ve dövülmüş ceviz içini ekleyip iyice karıştırın ve ocaktan alın.

  • İç harcını soğuması için kenara alın.

  • Hamur yeterince kabarıp iç harcı da soğuyunca birleştirme işlemine başlayabilirsiniz.

  • Elinizi ılık suyla ıslatın.

  • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar ayırın, avucunuza hamuru yerleştirip diğer elinizin baş parmağıyla bir çukur açın.

  • Hamuru elinizin içinde döndürerek çukuru büyütün.

  • Açtığınız çukuru iç harçla doldurun ve hamurun ağzını parmaklarınızla birleştirerek kapatın.

  • Kütülklerin pişerken patlamaması için hamurun hiçbir yerinde açıklık olmamasına dikkat edin.

  • Bu işlemi hamurunuz ve iç harcınız bitene dek sürdürün.

  • Derin bir tencereye su, tuz ve biraz sıvı yağ koyun ve siz kütülklerin iç harçlarını doldururken kaynaması için altını yakın.

  • Kütülkleri hazırlamayı bitirince kaynayan suda haşlamaya başlayın.

  • Birbirlerine yapışmamaları için köfteleri tencereye aralıklı olarak bırakın.

  • Pişen kütülkler su yüzeyine çıkarlar.

  • Su yüzeyine çıkan kütülkleri 1-2 dakika daha haşlayıp delikli bir kızartma kepçesiyle sudan çıkarın.

  • Tercihen tereyağında kızartın.


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içli köfte tarifi
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