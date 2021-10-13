YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. İçmeye doyamayacaksınız! Evde yapabileceğiniz birbirinden güzel şerbet tarifleri

İçmeye doyamayacaksınız! Evde yapabileceğiniz birbirinden güzel şerbet tarifleri

13.10.2021 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk mutfağında çok özel bir yeri olan şerbet, özellikle Osmanlı'dan kalma tarifleriyle herkese bahar esintisi yaşatıyor. Yüzyıllardır yapılan onlarca değişik şerbeti, evde de çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Sizler için evde yapabileceğiniz, yapımı en kolay ve en lezzetli şerbet tariflerinden birkaçını hazırladık! İşte detaylar...

İçmeye doyamayacaksınız! Evde yapabileceğiniz birbirinden güzel şerbet tarifleri

Zararlı içeceklerden sıkılıp gönül rahatlığıyla içebileceğiniz ve sizi ferahlatacak içecekler arıyorsanız, doğru adrestesiniz. Geçmişten günümüze gelerek kültürümüzün bir parçası olan şerbetin birbirinden farklı pek çok tarifi var. Dolayısıyla mutlaka damak zevkinize uyacak bir alternatif bulmanız mümkün! Üstelik bazı şerbet tarifleri oldukça pratik bir şekilde evlerde de hazırlanabiliyor. İşte evde yapabileceğiniz en lezzetli şerbet tarifleri...

GÜL ŞERBETİ

MALZEMELER

  • 320 gram temizlenmiş kokulu pembe gül yaprağı

  • 640 gram toz şeker

HAZIRLANIŞI

  • Bir miktar suyun içinde gül yapraklarını kaynatın. Gülün rengi suya çıkmalı ancak renkleri ağarmamalı.

  • Elde edilen suyu ince delikli bir tülbentten bir kaba süzün.

  • Toz şekeri suya ekleyin ve karıştırın.

  • Şerbetiniz hazır! Soğutup servis edebilirsiniz.

KARANFİLLİ TARÇIN ŞERBETİ

MALZEMELER

  • 3 litre su

  • 6 adet çubuk tarçın

  • 20 adet karanfil

  • 1 kilo toz şeker

  • 1 adet nöbet şekeri (Baklava dilimi biçiminde)

HAZIRLANIŞI

  • Tencereye 2.5 litre suyu, toz şekeri ve nöbet şekerini ekleyip kaynatın.

  • Kaynama noktasına gelince tencereyi ocaktan alın.

  • Karanfil ve tarçını bir tülbende sarıp yarım litre suyun içinde 20 dakika kaynatın.

  • Yarım litre suyun içinden tülbendi çıkartın ve suyu daha önce hazırladığınız şekerli suya ekleyin.

  • Güzelce karıştırıp dolapta iyice soğutun.

REYHAN ŞERBETİ

MALZEMELER

  • 1 litre sıcak su

  • 3/4 su bardağı toz şeker

  • Sapı ve yaprağıyla birlikte 1 demet reyhan

  • Yarım limon

  • 1 adet çubuk tarçın

  • 1-2 adet karanfil

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak reyhanı olduğu gibi limon ve şekerle, reyhanlar rengini verene kadar ovun.

  • Sonra karışımın üzerine tarçın ve karanfil ekleyip üzerlerine sıcak su dökün.

  • Karışım oda sıcaklığına gelince, dolaba koyun ve dinlenmesini bekleyin.

  • Dinlendikten sonra süzgeçle süzün.

SUMAK ŞERBETİ

MALZEMELER

  • 100 gram sumak çekirdeği

  • 1 litre su

  • Yarım limon

  • 1 yemek kaşığı bal

HAZIRLANIŞI

  • Bütün malzemeleri ılık suyla birlikte bir sürahiye ekleyip iyice karıştırın.

  • Su soğuyana kadar bekleyin.

  • Soğuyan şerbeti bir tülbent yardımıyla süzün.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Sadece bitki yiyorlar” algısını yıkıyoruz! İşte lezzetiyle herkesi aşık edecek bir tarif: Vegan Cheesecake“Sadece bitki yiyorlar” algısını yıkıyoruz! İşte lezzetiyle herkesi aşık edecek bir tarif: Vegan Cheesecake
PARTNERPoyraz Karayel'in kameramanını öldüren şahıslardan kan donduran sözler: 1 gün cesetle kaldıkPoyraz Karayel'in kameramanını öldüren şahıslardan kan donduran sözler: 1 gün cesetle kaldık
Arapsaçı kavurması nasıl yapılır?Arapsaçı kavurması nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ sessizliğini bozdu: Kimse arkada öyle...

Pınar Altuğ sessizliğini bozdu: Kimse arkada öyle...

Hareketleri olay olmuştu! Flaş açıklamalar! "Kendimi kandırılmış hissediyorum"

Hareketleri olay olmuştu! Flaş açıklamalar! "Kendimi kandırılmış hissediyorum"

Bir dönemin ünlü spikeriydi! Bakın şimdi ne yapıyor!

Bir dönemin ünlü spikeriydi! Bakın şimdi ne yapıyor!

Katılacağı etkinlik iptal edildi!

Katılacağı etkinlik iptal edildi!

Sosyal medyada gördüler! Koşarak almaya geldiler

Sosyal medyada gördüler! Koşarak almaya geldiler

Dünyaya tanıtılacak! Yöresel lezzetler sofraları süslüyor

Dünyaya tanıtılacak! Yöresel lezzetler sofraları süslüyor

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.