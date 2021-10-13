İçmeye doyamayacaksınız! Evde yapabileceğiniz birbirinden güzel şerbet tarifleri

Zararlı içeceklerden sıkılıp gönül rahatlığıyla içebileceğiniz ve sizi ferahlatacak içecekler arıyorsanız, doğru adrestesiniz. Geçmişten günümüze gelerek kültürümüzün bir parçası olan şerbetin birbirinden farklı pek çok tarifi var. Dolayısıyla mutlaka damak zevkinize uyacak bir alternatif bulmanız mümkün! Üstelik bazı şerbet tarifleri oldukça pratik bir şekilde evlerde de hazırlanabiliyor. İşte evde yapabileceğiniz en lezzetli şerbet tarifleri...

GÜL ŞERBETİ

MALZEMELER

320 gram temizlenmiş kokulu pembe gül yaprağı

640 gram toz şeker

HAZIRLANIŞI

Bir miktar suyun içinde gül yapraklarını kaynatın. Gülün rengi suya çıkmalı ancak renkleri ağarmamalı.

Elde edilen suyu ince delikli bir tülbentten bir kaba süzün.

Toz şekeri suya ekleyin ve karıştırın.

Şerbetiniz hazır! Soğutup servis edebilirsiniz.

KARANFİLLİ TARÇIN ŞERBETİ

MALZEMELER

3 litre su

6 adet çubuk tarçın

20 adet karanfil

1 kilo toz şeker

1 adet nöbet şekeri (Baklava dilimi biçiminde)

HAZIRLANIŞI

Tencereye 2.5 litre suyu, toz şekeri ve nöbet şekerini ekleyip kaynatın.

Kaynama noktasına gelince tencereyi ocaktan alın.

Karanfil ve tarçını bir tülbende sarıp yarım litre suyun içinde 20 dakika kaynatın.

Yarım litre suyun içinden tülbendi çıkartın ve suyu daha önce hazırladığınız şekerli suya ekleyin.

Güzelce karıştırıp dolapta iyice soğutun.

REYHAN ŞERBETİ

MALZEMELER

1 litre sıcak su

3/4 su bardağı toz şeker

Sapı ve yaprağıyla birlikte 1 demet reyhan

Yarım limon

1 adet çubuk tarçın

1-2 adet karanfil

HAZIRLANIŞI

İlk olarak reyhanı olduğu gibi limon ve şekerle, reyhanlar rengini verene kadar ovun.

Sonra karışımın üzerine tarçın ve karanfil ekleyip üzerlerine sıcak su dökün.

Karışım oda sıcaklığına gelince, dolaba koyun ve dinlenmesini bekleyin.

Dinlendikten sonra süzgeçle süzün.

SUMAK ŞERBETİ

MALZEMELER

100 gram sumak çekirdeği

1 litre su

Yarım limon

1 yemek kaşığı bal

HAZIRLANIŞI