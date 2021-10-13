İçmeye doyamayacaksınız! Evde yapabileceğiniz birbirinden güzel şerbet tarifleri

Zararlı içeceklerden sıkılıp gönül rahatlığıyla içebileceğiniz ve sizi ferahlatacak içecekler arıyorsanız, doğru adrestesiniz. Geçmişten günümüze gelerek kültürümüzün bir parçası olan şerbetin birbirinden farklı pek çok tarifi var. Dolayısıyla mutlaka damak zevkinize uyacak bir alternatif bulmanız mümkün! Üstelik bazı şerbet tarifleri oldukça pratik bir şekilde evlerde de hazırlanabiliyor. İşte evde yapabileceğiniz en lezzetli şerbet tarifleri...
MALZEMELER
320 gram temizlenmiş kokulu pembe gül yaprağı
HAZIRLANIŞI
Bir miktar suyun içinde gül yapraklarını kaynatın. Gülün rengi suya çıkmalı ancak renkleri ağarmamalı.
Elde edilen suyu ince delikli bir tülbentten bir kaba süzün.
Toz şekeri suya ekleyin ve karıştırın.
MALZEMELER
3 litre su
6 adet çubuk tarçın
20 adet karanfil
1 kilo toz şeker
HAZIRLANIŞI
Tencereye 2.5 litre suyu, toz şekeri ve nöbet şekerini ekleyip kaynatın.
Kaynama noktasına gelince tencereyi ocaktan alın.
Karanfil ve tarçını bir tülbende sarıp yarım litre suyun içinde 20 dakika kaynatın.
Yarım litre suyun içinden tülbendi çıkartın ve suyu daha önce hazırladığınız şekerli suya ekleyin.
MALZEMELER
1 litre sıcak su
3/4 su bardağı toz şeker
Sapı ve yaprağıyla birlikte 1 demet reyhan
Yarım limon
1 adet çubuk tarçın
HAZIRLANIŞI
İlk olarak reyhanı olduğu gibi limon ve şekerle, reyhanlar rengini verene kadar ovun.
Sonra karışımın üzerine tarçın ve karanfil ekleyip üzerlerine sıcak su dökün.
Karışım oda sıcaklığına gelince, dolaba koyun ve dinlenmesini bekleyin.
MALZEMELER
100 gram sumak çekirdeği
1 litre su
Yarım limon
HAZIRLANIŞI
Bütün malzemeleri ılık suyla birlikte bir sürahiye ekleyip iyice karıştırın.
Su soğuyana kadar bekleyin.
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