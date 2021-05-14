İçmeye doyamadığınız lattenin kalorisiz hali ‘skinny latte’ nasıl hazırlanır? Latte ile arasındaki fark ne?

Skinny latte, içeceğin gerçek bir özelliği ipeksi bir köpük tabakasına sahip olan sütli kahve olmasıdır. Latte kelimesi İtalyanca’da ‘süt’ anlamına gelir. Gerçek bir skinny latte, bir veya iki shot espresso, bol miktarda buharda pişirilmiş süt ve üstte son olarak ince bir köpüklü sütten oluşacaktır.

SKINNY LATTE NASIL HAZIRLANIR?

170 ml. ölçeğindeki bir porselen fincanın altına, 30 ml. ölçeğinde espresso konur. Bu espressonun üstüne krema haline getirilmiş süt dökülür. Bu süt buhar çubuğunda 78 - 80 derece civarında hazırlanır.

SKINNY LATTE VE LATTE ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Skinny lattenin normal latteden farkı içerisine konulan sütün az yağlı veya yağsız olmasıdır. Tercihen eklenen eklenen şurupların ise şeker yerine tatlandırıcı içermesidir. Şekersiz bir küçük boy latte ortalama 200 kalori içerirken, skinny latte 80-90 kaloriye sahiptir.



