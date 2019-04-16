ID Roomzz Tesla’ya ciddi rakip olacak

Bizzat Volkswagen AG CEO’su Herbert Diess tarafından tanıtılan fütüristik ID Roomzz konseptinin 2021 yılında Çin’de tam elektrikli bir seri üretim SUV modeli olarak piyasaya sürüleceği açıklandı.
Diess’in açıklamasına göre; Volkswagen’in MEB elektrikli mimarisine dayanacak olan VW tam elektrikli SUV, üç sıralı ve yedi koltuklu versiyon ile Tesla Model X gibi tam ölçekli elektrikli SUV’lere rakip olarak gelecek. Dolayısıyla modelin 2021’de Çin’de ilk çıkışını yaptıktan sonra önce ABD, sonra Avrupa’ya gelmesi muhtemel görünüyor.
ID Roomzz mevcut Touareg’ten büyük olacak!
ID Roomzz elektrikli SUV konsepti 4920 mm uzunluğu ile mevcut Touareg’ten 42 mm daha uzun ve geniş bir kabin hacmine sahip. Konsept olarak dört koltuklu oturma düzenine sahip olan ID Roomzz seri üretim versiyonunda 3 sıra 7 koltukla gelecek.
Volkswagen’in I.D. Pilot adını verdiği “Seviye 4” otonom sürüş özelliğine sahip olan bu SUV dijital gösterge paneli ve direksiyona ek olarak orta konsolda devasa boyutlu bir bilgi-eğlence ekranına sahip. Ayrıca araç otonom tam otonom sürüş modundayken koltuklar yatabiliyor; sürücü ve yolcular arasındaki etkileşimi arttırmak için de her bir koltuk %25 oranında dönebiliyor. Tüm bu teknolojik özellikler ve fütüristik kabin içi detayları ile ID Roomzz gelecekten gelmiş gibi görünüyor.
İşin teknoloji ve kozmetik yanı bir yana ID Roomzz, performans açısından da bir hayli etkileyici özelliklere sahip.
ID Roomzz, temelde gücünü ön ve arka aksta yer alan 150 ve 75 kilowatt’lık iki elektrik motorundan alıyor. Kablosuz olarak şarj edilebilen 82 kWh’lik lityum-iyon pille beslenen bu motorlar kombine 305 beygir güç üretiyor. Bu yüksek beygir gücü ile 0-100 km/s hızlanmasını sadece 6.6 saniyede tamamlayan ID Roomzz; maksimum hızda ise 180 km/s’i görebiliyor. Bununla birlikte standart olarak 4MOTION sürekli dört tekerlekten çekiş sistemine sahip.
Tüm bu uyumlu bileşenlerle ID Roomzz devasa boyutuna, lityum-iyon pillerin getirdiği ek ağırlığa ve yüksek performansına rağmen optimum koşullarda tek bir şarjda 280 mil yani 450 km‘lik doyurucu bir menzile sahip.
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