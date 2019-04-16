ID Roomzz Tesla’ya ciddi rakip olacak

Bizzat Volkswagen AG CEO’su Herbert Diess tarafından tanıtılan fütüristik ID Roomzz konseptinin 2021 yılında Çin’de tam elektrikli bir seri üretim SUV modeli olarak piyasaya sürüleceği açıklandı.

Diess’in açıklamasına göre; Volkswagen’in MEB elektrikli mimarisine dayanacak olan VW tam elektrikli SUV, üç sıralı ve yedi koltuklu versiyon ile Tesla Model X gibi tam ölçekli elektrikli SUV’lere rakip olarak gelecek. Dolayısıyla modelin 2021’de Çin’de ilk çıkışını yaptıktan sonra önce ABD, sonra Avrupa’ya gelmesi muhtemel görünüyor.

ID Roomzz mevcut Touareg’ten büyük olacak!

ID Roomzz elektrikli SUV konsepti 4920 mm uzunluğu ile mevcut Touareg’ten 42 mm daha uzun ve geniş bir kabin hacmine sahip. Konsept olarak dört koltuklu oturma düzenine sahip olan ID Roomzz seri üretim versiyonunda 3 sıra 7 koltukla gelecek.

Volkswagen’in I.D. Pilot adını verdiği “Seviye 4” otonom sürüş özelliğine sahip olan bu SUV dijital gösterge paneli ve direksiyona ek olarak orta konsolda devasa boyutlu bir bilgi-eğlence ekranına sahip. Ayrıca araç otonom tam otonom sürüş modundayken koltuklar yatabiliyor; sürücü ve yolcular arasındaki etkileşimi arttırmak için de her bir koltuk %25 oranında dönebiliyor. Tüm bu teknolojik özellikler ve fütüristik kabin içi detayları ile ID Roomzz gelecekten gelmiş gibi görünüyor.