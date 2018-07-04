YEMEK

İddia çok büyük: Her gün o besini tüketerek kanseri yendiğini söyleyen kadın

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.07.2018 13:41 | Son Güncelleme

67 yaşında olan Dieneke Ferguson'a bundan tam 10 yıl önce kanser teşhisi kondu. Kanseri atlatıp hayata dört elle sarılan Dieneke'nin iddiası ise kanseri zerdeçal sayesinde yendiği doğrultuda. İşte Dieneke'nin hayata tutunma hikayesi...

İddia çok büyük: Her gün o besini tüketerek kanseri yendiğini söyleyen kadın

Yüksek tansiyon şikayetiyle gittiği hastaneden kanser teşhisiyle ayrılıyor Dieneke. Kansere yakalandıktan 1 yıl 3 ay sonra kanser 3.evreye kadar ilerliyor ve bu aşamadan sonra vücuduna hızlıca yayılıyor.

nintchdbpict000375950350

2009 yılında kök hücre nakli olan kadın ne yazık ki kemoterapiden sonra bu tedaviden de yanıt alamıyor. İkinci kez kök hücre tedavisini denedikten sonra neredeyse tüm umutlarını kaybediyor. Umudunu yitirse de hayattan vazgeçemeyeceğine karar veriyor ve bu yöntemi uyguluyor. İşte umutlar tam da bu noktada yeşeriyor!

nintchdbpict000342639740

2011 yılında düzenli bir şekilde her gün zerdeçal kullanmaya başlayan Dieneke, her gece uyumadan önce 8 gram zerdeçal tüketti. Mucize o ki bu süreçte olumlu sonuçlar almaya başladı. Hatta son 5 yılda kanseri hiçbir şekilde ilerleme göstermedi.

nintchdbpict000375950349

Doktorların yorumu ise Dieneke'nin her geçen gün daha da iyiye gittiği şeklinde. Dieneke ise bu kanseri zerdeçal sayesinde yendiğini söylüyor.

Kaynak

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kanser çare kanser tedavi zerdeçalın faydaları

En Çok Okunan Haberler

Berna Laçin'e şok! Berna Laçin'in idam tweet'ine soruşturma açıldı

Berna Laçin'e şok! Berna Laçin'in idam tweet'ine soruşturma açıldı

Ebru Polat, Kim Kardashian'a özendi

Ebru Polat, Kim Kardashian'a özendi

Türkiye'de az biliniyor! Termiye nedir, faydaları nelerdir?

Türkiye'de az biliniyor! Termiye nedir, faydaları nelerdir?

İddia çok büyük: Her gün o besini tüketerek kanseri yendiğini söyleyen kadın

İddia çok büyük: Her gün o besini tüketerek kanseri yendiğini söyleyen kadın

İngiliz Kraliyet Ailesinin yeni gelini Meghan Markle'nin diyeti

İngiliz Kraliyet Ailesinin yeni gelini Meghan Markle'nin diyeti

Uzak durun! Kahvaltı gevreğinde kanser tehlikesi

Uzak durun! Kahvaltı gevreğinde kanser tehlikesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suriye'den ithal edilen patatesler için GMO'dan açıklama: 'Kimyasal kalıntı kakkında ciddi tereddütlerimiz var'

Suriye'den ithal edilen patatesler için GMO'dan açıklama: 'Kimyasal kalıntı kakkında ciddi tereddütlerimiz var'

Uzak durun! Kahvaltı gevreğinde kanser tehlikesi

Uzak durun! Kahvaltı gevreğinde kanser tehlikesi

İngiliz Kraliyet Ailesinin yeni gelini Meghan Markle'nin diyeti

İngiliz Kraliyet Ailesinin yeni gelini Meghan Markle'nin diyeti

Türkiye'de az biliniyor! Termiye nedir, faydaları nelerdir?

Türkiye'de az biliniyor! Termiye nedir, faydaları nelerdir?

Oyun keyfinizi ikiye katlayacak 5 tatlı çeşidi

Oyun keyfinizi ikiye katlayacak 5 tatlı çeşidi

Bu kahve içtiğiniz an çatır çatır yağ yaktırıyor

Bu kahve içtiğiniz an çatır çatır yağ yaktırıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.