İddia çok büyük: Her gün o besini tüketerek kanseri yendiğini söyleyen kadın

Yüksek tansiyon şikayetiyle gittiği hastaneden kanser teşhisiyle ayrılıyor Dieneke. Kansere yakalandıktan 1 yıl 3 ay sonra kanser 3.evreye kadar ilerliyor ve bu aşamadan sonra vücuduna hızlıca yayılıyor.

2009 yılında kök hücre nakli olan kadın ne yazık ki kemoterapiden sonra bu tedaviden de yanıt alamıyor. İkinci kez kök hücre tedavisini denedikten sonra neredeyse tüm umutlarını kaybediyor. Umudunu yitirse de hayattan vazgeçemeyeceğine karar veriyor ve bu yöntemi uyguluyor. İşte umutlar tam da bu noktada yeşeriyor!

2011 yılında düzenli bir şekilde her gün zerdeçal kullanmaya başlayan Dieneke, her gece uyumadan önce 8 gram zerdeçal tüketti. Mucize o ki bu süreçte olumlu sonuçlar almaya başladı. Hatta son 5 yılda kanseri hiçbir şekilde ilerleme göstermedi.

Doktorların yorumu ise Dieneke'nin her geçen gün daha da iyiye gittiği şeklinde. Dieneke ise bu kanseri zerdeçal sayesinde yendiğini söylüyor.

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