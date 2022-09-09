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İddia ediyoruz daha yumuşağını yemediniz! Yumuşacık poğaça tarifi

09.09.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Poğaça güne başlarken en hızlı ve lezzetli alternatifler arasında bulunuyor. Özellikle öğrencilik hayatında birçok insan sabahları poğaça yiyerek kahvaltıyı atlamıştır. Eğer ki evde yaptığınız poğaçalar dışarıdan aldığınız gibi yumuşak olmuyorsa bu tarifi kesinlikle denemelisiniz.

İddia ediyoruz daha yumuşağını yemediniz! Yumuşacık poğaça tarifi

Poğaçanın peynirlisi, patateslisi, kıymalısı gibi birçok çeşidi bulunuyor. Çaya gelen misafirlere ikram edilecek yiyecekler düşünüldüğünde ilk akla gelen poğaça oluyor. Poğaçanızın dışarıdan alınmış gibi olmasını istiyorsanız tarife sadık kalmanız gerekiyor. Doğru adımlar ile yumuşacık poğaçalarınız olabilir.

YUMUŞAK POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler

1 paket yaş maya
4 yemek kaşığı şeker
1 su bardağı ılık su
1 su bardağı ılık süt
1 su bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta
1,5 tatlı kaşığı tuz
7 su bardağı un

Üzeri için;

Yumurta sarısı

Yapılışı

  • Yoğurma kabına bir paket yaş mayayı, dört yemek kaşığı toz şekeri, bir su bardağı ılık suyu ve bir su bardağı ılık sütü ekleyerek çırpıcı ile karıştıralım.
  • Üzerini streç film ile örterek 10 dakika bekletelim.
  • Bir su bardağı sıvı yağ, bir adet yumurta ve 1,5 tatlı kaşığı tuzu ekleyerek karıştıralım.
  • Ardından yaklaşık yedi su bardağı unu yavaş yavaş ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Unumuzu yavaş yavaş ekleyelim ki yoğurması kolay olsun. Kullandığınız unun cinsine göre veya diğer malzemelerdeki ufak tefek farklılıklardan dolayı unun miktarı çok az değişebilir. Unu kontrollü olarak eklemenizde fayda var.
  • Şimdi hamurumuzu unlanmış tezgaha üzerine alalım. Hamurumuzu biraz daha yoğurmaya devam edelim, ne kadar çok yoğurursak hamurun kıvamı o kadar güzel olacaktır.
  • Hazırladığımız hamuru tekrar yoğurma kabına alalım.
  • Üzerine streç film ile örterek 1 saat mayalanmaya bırakalım.
  • Güzelce kabaran hamurumuzun üzerini açarak birkaç kez yoğurarak havasını alalım.
  • Ardından hamurdan dilediğimiz boyutta parçalar kopararak elimizle toparlayalım ve avucumuzun içerisinde yuvarlayalım. Hamurumuz bitinceye kadar bu şekilde hepsini hazırlayalım. Ben bu şekilde yuvarlak poğaçalar hazırlamayı tercih ettim fakat dilerseniz siz farklı şekillerde verebilirsiniz. Toplamda bu boyutta 16 adet poğaça elde ettim.
  • Poğaçalarımızı pişirme kağıdı serili fırın tepsimize yerleştirelim.
  • Poğaçalarımızın üzerine her yerine gelecek şekilde yumurta sarısından sürelim ve bolca susam serpelim. Dilerseniz susam yerine çörek otu ya da her ikisini karıştırarak da kullanabilirsiniz.
  • Poğaçalarımızı 20 dakika tepsi mayası için bekletelim.
  • Poğaçalarımızı 180° ısıttığımız fırında kontrollü bir şekilde 25 dakika pişirelim.

AFİYET OLSUN!

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