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İddialı tarzı görenleri kendisine hayran bırakacak türden: Aralıklı oruçla zayıflayan Melisa Döngel'in tarzı dikkat çekti!

03.01.2024 16:49 | Son Güncelleme:
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Başarılı diziler ve aşk hayatıyla sık sık gündem olan Melisa Döngel'den iddialı bir kare geldi. Döngel, iddialı pozlarını 4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı. Paylaşıma kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Kusursuz Kiracı, Aşk Taktikleri gibi başarılı yapımlarda rol alan Melisa Döngel güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

melisa döngel 6

Sergen Yalçın ile aşk yaşadığı iddiaları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Melisa Döngel son olarak zayıf olmasının sırrını paylaşmıştı.

Aralıklı oruç yaptığını söyleyen Melisa Döngel "16 saat kendini aç bırakıyorsun, Tek öğünde istediğim her şeyi tüketiyorum" demişti.

melisa döngel

Başarılı diziler ve aşk hayatıyla sık sık gündem olan Melisa Döngel'den iddalı bir kare geldi. Döngel, iddialı pozlarını 4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı. Paylaşıma kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

melisa döngel6

ARALIKLI ORUÇ NEDİR?**

Aralıklı oruç diyeti (Intermittent Fasting) gün içerisinde tükettiğiniz besinlerin farklı bir düzende tüketilmesidir. Aralıklı oruç diyetini; gün içerisinde belirlenmiş zaman dilimlerinde hiçbir besinin alınmadığı ya da haftanın belirlenmiş günlerinde enerji alımında farklı kısıtlamalar yapılan bir beslenme programı olarak tanımlayabiliriz.
Intermittent fasting diyetinin birkaç çeşidi var. Melisa Döngel'in de yaptığı 16:8 yöntemidir.

Bu yöntem; 16 saat aç kalıp (uyku dahil), 8 saat yemek yeme şeklindedir. Örneğin; 11.00-19.00 saatleri arasında yemek yiyip, günün geri kalan kısmında herhangi bir besin tüketmiyorsunuz.


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