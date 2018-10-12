İdil Fırat daha fazla dayanamadı: Google'da çıkan ben değilim

Oyuncu Mert Fırat ile geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan İdil Fırat, internet sitelerinde fotoğrafı kullanılarak yazılan biyografilerin yanlış olduğunu söyledi.

Oyuncu İdil Fırat ile olan isim benzerliği nedeniyle bilgi karışıklığı yaşandığını hatırlatan İdil Fırat, duruma sosyal medya hesabından açıklık getirdi.

Fırat, sayfasına "Herkese merhaba! Ben 1988 doğumluyum. Yani 30 yaşındayım. Google'da çıkan ben değilim. Bayıldığım oyuncu İdil Fırat. İsim benzerliği anlayacağınız. 45 yaşında nasıl bu kadar genç gösteriyorsunuz diyenler ve doktor soranlar o kadar çoğaldı ki çareyi toptan yazmakta buldum. Herkese musmutlu bir akşam diliyorum. Çok sevgiler..." notunu düştü.



