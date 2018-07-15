MAGAZİN

İdil Fırat nişanlısı Mert Fırat'tan iş temposunu azaltmasını istedi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.07.2018 22:32 | Son Güncelleme

İdil Fırat, evlilik hazırlığı yaptığı Mert Fırat'tan nikah sonrası iş temposunu yavaşlatmasını istedi.

İdil Fırat nişanlısı Mert Fırat'tan iş temposunu azaltmasını istedi!

Önder Fırat'ın kızı İdil Fırat ile oyuncu Mert Fırat 3 ay önce aşk yaşamaya başlamıştı. Jet hızıyla evlilik kararı alan sevgililer, 8 Eylül'de Çeşme'de evlenecek.

Düğün hazırlıklarıyla yakından ilgilenen İdil Fırat, nikâh öncesi müstakbel eşinden bir ricada bulundu. Sosyetik isim, evliliklerinin ilk günlerinde daha çok görüşebilmek adına Mert Fırat'tan yoğun iş temposunu biraz yavaşlatmasını istedi.

'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde başrol oynayan oyuncu da nişanlısının bu isteği üzerine senaristlerle görüşüp yeni sezonun ilk bölümlerinde sahnelerinin azaltılmasını rica etti.

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İddiaya göre, Fırat, gelinliğe 250 bin lira ödedi. Sarah Burton, 2011'de İngiltere Prensi William ile evlenen Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın gelinliğini tasarlamıştı. Middleton'ın gelinliğinin fiyatı ise 400 bin dolardı.

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Anahtar Kelimeler:
Mert Fırat İdil Fırat

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