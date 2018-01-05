MAGAZİN

İdil Fırat’ı acı gününde Engin Öztürk yalnız bırakmadı

MAGAZİN HABERLERİ | 05.01.2018 09:35 | Son Güncelleme 7 saat önce

İdil Fırat’ın anneannesi Seyhan İdil son yolculuğuna uğurlandı. Seyhan İdil, dün Zincirlikuyu Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

İdil Fırat’ı acı gününde Engin Öztürk yalnız bırakmadı

İdil Fırat’ın anneannesi Seyhan İdil vefat etti. Fırat, taziyereleri Zincirlikuyu Camisi’nde kabul etti. Taziyeye gelen isimler arasında Fırat'ın eski sevgilisi oyuncu Engin Öztürk ilk sıralarda yer aldı.

5a4e36c1c03c0e1ce83a550c

HAYATININ EN KIYMETLİSİ ANNEANNESİYDİ
İdil Fırat anneannesinin ölüm haberini Instagram hesabından ''Canımdan çok sevdiğim, hayatımın en kıymetli varlığı anneannem Seyhan İdil'i kaybettim. Işıklar içinde uyu en kıymetlim... Ömrüm boyunca kalbimin baş köşesinde yaşayacaksın.....'' notunu ekleyerek duyurdu.

5a4e36cdc03c0e1ce83a551e

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İdil Fırat Seyhan İdil Cenaze

En Çok Okunan Haberler

Münir Özkul hayatını kaybetti

Münir Özkul hayatını kaybetti

Araç sahipleri dikkat! Denetimler arttı

Araç sahipleri dikkat! Denetimler arttı

İran'da neler oluyor? Son durum çok kötü! Sosyal medyada olay kareler!

İran'da neler oluyor? Son durum çok kötü! Sosyal medyada olay kareler!

Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül hakkında olay iddia

Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül hakkında olay iddia

Son dakika! Suudi Arabistan basını duyurdu: Füze engelledik

Son dakika! Suudi Arabistan basını duyurdu: Füze engelledik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çağatay Ulusoy Los Angeles’tan döndü

Çağatay Ulusoy Los Angeles’tan döndü

Münir Özkul'un ölüm haberi, öğrencisi Müjdat Gezen'i ağlattı

Münir Özkul'un ölüm haberi, öğrencisi Müjdat Gezen'i ağlattı

Tuvana Türkay ile Alper Potuk tekrar bir arada

Tuvana Türkay ile Alper Potuk tekrar bir arada

Hepimizin Mahmut Hoca'sı oldu

Hepimizin Mahmut Hoca'sı oldu

Hayatını kaybeden Münir Özkul'un 'Bizim Aile' filminde verdiği hayat dersi

Hayatını kaybeden Münir Özkul'un 'Bizim Aile' filminde verdiği hayat dersi

Türkiye’nin gülen yüzleri bir bir soluyor

Türkiye’nin gülen yüzleri bir bir soluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.