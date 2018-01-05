İdil Fırat’ı acı gününde Engin Öztürk yalnız bırakmadı

İdil Fırat’ın anneannesi Seyhan İdil vefat etti. Fırat, taziyereleri Zincirlikuyu Camisi’nde kabul etti. Taziyeye gelen isimler arasında Fırat'ın eski sevgilisi oyuncu Engin Öztürk ilk sıralarda yer aldı.

HAYATININ EN KIYMETLİSİ ANNEANNESİYDİ

İdil Fırat anneannesinin ölüm haberini Instagram hesabından ''Canımdan çok sevdiğim, hayatımın en kıymetli varlığı anneannem Seyhan İdil'i kaybettim. Işıklar içinde uyu en kıymetlim... Ömrüm boyunca kalbimin baş köşesinde yaşayacaksın.....'' notunu ekleyerek duyurdu.