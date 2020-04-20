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İdil-Mert Fırat çifti sosyal medyadan duyurdu: Bebek bekliyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 21:18 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Mert Fırat ve eşi İdil Fırat, Instagram hesabından yaptıkları açıklama ile bebek beklediklerini duyurdu.

İdil-Mert Fırat çifti sosyal medyadan duyurdu: Bebek bekliyoruz

Mert Fırat ve İdil Fırat çifti bebek bekliyor. Eylül 2018’de Çeşme’de sürpriz bir şekilde evlenen çift, bebek beklediklerini Instagram'dan duyurdu.

Ünlü oyuncu Mert Fırat haberi şu sözlerle duyurdu:

"Gönül isterdi ki daha sağlıklı ve huzurlu günlerde sevdiklerimize sarılarak müjdeli haberi verelim, fakat bir karantina gününe kısmet oldu. Biz bebek bekliyoruz. Oldukça heyecanlı ve mutluyuz. Kalbinden iyilik geçen, iyilikten beslenen, heyecanımızı paylaşan ve güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkürler ve kucak dolusu sevgiler. Biz bu heyecanı yaşarken kötülüğü mezhep edinmiş kişilerce bilinçli yapılan asılsız karalamalara karşı da yasal süreci başlattığımızı bu vesileyle bildirelim. Herkese sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluk dolu günler dileriz.

nert

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Anahtar Kelimeler:
Mert Fırat, İdil Fırat,

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