İdlib'de hava saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Esad rejimine ait savaş uçaklarının sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki İdlib'in Eriha ilçesi, Maarşurin ile Temlea köylerine, Hama ilinin Kefer Zita ile Latamine ilçelerine saldırılar düzenlediğini bildirdi. Gözlemevine göre, Rus savaş uçakları da Hama'nın Kefer Zita ile Latmine ilçelerine saldırdı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejimin düzenlediği hava saldırılarında Eriha ilçesinde 5 ve Maarşurin köyünde 1 olmak üzere toplam 6 sivil yaşamını yitirdi, 18 sivil yaralandı.

Yoğun hava saldırıları devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Rusya ve Esad rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne geçen hafta başından bu yana gerçekleştirdiği hava ve kara saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 102'e yükseldi.

İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDEKİ DURUM



Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.