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İdlib'de hava saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

DÜNYA HABERLERİ  | 28.07.2019 14:49 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Suriye'de Beşşar Esad rejimi ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yoğun hava saldırıları sürüyor. Rejimin, İdlib'in Eriha ilçesi ile Maarşurin köyüne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 6 sivil öldü, 18 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Esad rejimine ait savaş uçaklarının sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki İdlib'in Eriha ilçesi, Maarşurin ile Temlea köylerine, Hama ilinin Kefer Zita ile Latamine ilçelerine saldırılar düzenlediğini bildirdi. Gözlemevine göre, Rus savaş uçakları da Hama'nın Kefer Zita ile Latmine ilçelerine saldırdı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejimin düzenlediği hava saldırılarında Eriha ilçesinde 5 ve Maarşurin köyünde 1 olmak üzere toplam 6 sivil yaşamını yitirdi, 18 sivil yaralandı.

Yoğun hava saldırıları devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Rusya ve Esad rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne geçen hafta başından bu yana gerçekleştirdiği hava ve kara saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 102'e yükseldi.

İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDEKİ DURUM

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürdü.

Esad rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı, Beşşar Esad ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
İdlib hava saldırısı Suriye

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bu nasıl savaş en fazla bir iki gün sürmesi gerek,sabah namazını kılıp çıkarsınız cihada birdaha dönmemek üzere yoksa hergün korkuyla yaşanırmı,müslümanlık yavaş yavaş yok oluyor,ecnebiler bizden cesur değil ama bizim gibi kafamız şeytanlıklarla uğraşmıyorlar onlar gerçekleri yaşıyor biz ise kendi dünyamızı oluşturmaya çalışıyoruz
devam esad.
Küçücük Suriye bir sürü koca devlet resmen oyun oyunlar çocukların bilgisayar oyunu gibi sıkılıncaya kadar bıkıncaya kadar oynayacaklar belli .
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