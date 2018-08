İdo Tatlıses açıkladı: Annem ve babam aynı evde kalıyor

"HER GÜN EVLENME TEKLİFİ ALIYORUM"

Çapkınlık demeyelim ama her Türk genci kadar ben de dışarı çıkıyorum, geziyorum. Ama bunu amaç edinip, 'Bugün dışarı çıkayım da biraz çapkınlık yapayım' demiyorum. Zaten çok yoğun çalışıyorum. İstesem de vakit yok. Bugüne kadar bozmadım kendimi. Bundan sonra da bozmam herhalde. Ben her zaman tek eşlilikten yanayım. Öbür türlüsü gereksiz ve yıpratıcı.

" Yasemin Şefkatli ile beraberken her fırsatta aşkınızı ilan ediyordunuz. Herkes de çok yakıştırmıştı.

Size nasıl mesajlar geliyor?

Yani. Sevenlerim sağ olsun. Çok güzel mesajlar alıyorum.

Bugüne kadar aldığınız en ilginç mesaj neydi mesela?

Ooo! Her gün alıyorum onları canım. En ilginci demeyelim de her gün evlilik teklifi alıyorum mesela (Gülüyor). O çok güzel bir şey. Her gün evleniyorum.

Babanız İbrahim Tatlıses’in imajından dolayı insanlar sizden de maço tavırlar bekliyor mu?

Ne babam sanıldığı gibi ‘höt höt’ bir adam ne de ben dışarıdan göründüğü kadar rahatım. Her Türk genci ne kadar maçoysa ben de o kadar maçoyum. Bu zaten herkesin kendi kişiliği, hayatına verdiği yönle alakalı.

Kız kardeşiniz Dilan Çıtak Tatlıses ile görüştüğünüzü biliyoruz ama babanızın Ayşegül Yıldız’la ortak çocukları Elif Ada ile görüşmüyorsunuz sanırım.

Görüşmüyor değilim kesinlikle. Telefonda konuşuyorum her zaman. Sadece zamanla ilgili bir sorun var. Ben Dilan’la da sürekli görüşemiyorum. Babamı da Bodrum’a geldiğimden beri sık görebiliyorum. Yoksa babamı bile üç ayda bir görebiliyorum. Haftanın 5 günü sahnem var. Kalan 2 gün de hiçbir şeye yetmiyor. Dinlenerek geçiyor.