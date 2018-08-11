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İdo Tatlıses açıkladı: Annem ve babam aynı evde kalıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.08.2018 11:01 | Son Güncelleme

İdo Tatlıses hakkında merak edilenleri anlattı... Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, "Annen-baban tekrar evlense ne hissedersin?" sorusuna bakın ne dedi

İdo Tatlıses açıkladı: Annem ve babam aynı evde kalıyor

İdo Tatlıses'in, Posta Gazetesi'nden Oya Çınar'a verdiği röportaj ile gündeme geldi. İşte o söyleşiden satırbaşları:

"Yasemin Şefkatli ile beraberken her fırsatta aşkınızı ilan ediyordunuz. Herkes de çok yakıştırmıştı.

Onunla da kötü bitmedi. Kısmet değilmiş. Bu sözü çok seviyorum. Güzel bir laf; Kısmet değilmiş.

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Tutkulu bir aşık mısınız peki?

Tutkusuz aşk olur mu? Adı üstünde aşk! Tabii ki tutkuluyum.

Çapkın mısınız?

Çapkınlık demeyelim ama her Türk genci kadar ben de dışarı çıkıyorum, geziyorum. Ama bunu amaç edinip, 'Bugün dışarı çıkayım da biraz çapkınlık yapayım' demiyorum. Zaten çok yoğun çalışıyorum. İstesem de vakit yok. Bugüne kadar bozmadım kendimi. Bundan sonra da bozmam herhalde. Ben her zaman tek eşlilikten yanayım. Öbür türlüsü gereksiz ve yıpratıcı.

"HER GÜN EVLENME TEKLİFİ ALIYORUM"

Sosyal medyada, Instagram’da ‘DM’den yürümek’ diye bir tabir var.

DM’den yürümeeek (gülüyor). Yürümüşümdür mutlaka, yapmışımdır. 18 yaşımdan sonra olmuştur. Mesaj atmışımdır. Ama bunu hangi erkek yapmıyordur ki?

Size nasıl mesajlar geliyor?

Yani. Sevenlerim sağ olsun. Çok güzel mesajlar alıyorum.

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Bugüne kadar aldığınız en ilginç mesaj neydi mesela?

Ooo! Her gün alıyorum onları canım. En ilginci demeyelim de her gün evlilik teklifi alıyorum mesela (Gülüyor). O çok güzel bir şey. Her gün evleniyorum.

Babanız İbrahim Tatlıses’in imajından dolayı insanlar sizden de maço tavırlar bekliyor mu?

Ne babam sanıldığı gibi ‘höt höt’ bir adam ne de ben dışarıdan göründüğü kadar rahatım. Her Türk genci ne kadar maçoysa ben de o kadar maçoyum. Bu zaten herkesin kendi kişiliği, hayatına verdiği yönle alakalı.

Kız kardeşiniz Dilan Çıtak Tatlıses ile görüştüğünüzü biliyoruz ama babanızın Ayşegül Yıldız’la ortak çocukları Elif Ada ile görüşmüyorsunuz sanırım.

Görüşmüyor değilim kesinlikle. Telefonda konuşuyorum her zaman. Sadece zamanla ilgili bir sorun var. Ben Dilan’la da sürekli görüşemiyorum. Babamı da Bodrum’a geldiğimden beri sık görebiliyorum. Yoksa babamı bile üç ayda bir görebiliyorum. Haftanın 5 günü sahnem var. Kalan 2 gün de hiçbir şeye yetmiyor. Dinlenerek geçiyor.

"Babam tekrar evlenirse ortalığı yıkarım" dediniz mi gerçekten?

Asla! Dediysem de şaka yapmışımdır ama onu bile hatırlamıyorum. Kaç yaşında adam. Herkesin kendi hayatı, kendi iradesi var. Benim babama diyeceğim tek söz, 'Hayırlısı' olur. Çocuk değilim ki artık. Hiç oralarda değilim. Herkes hayatına devam ediyor. Kim nasıl mutlu olacaksa öyle olsun isterim.

Anneniz için de geçerli mi bu?

İkisi için de aynı. Sadece şu var, annemi iyi tanıdığım için öyle bir durumu şu ana kadar tercih etmediğine göre bundan sonra da etmez diye düşünüyorum.

"ANNEM VE BABAM ZATEN AYNI EVDE KALIYORLAR"

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses tekrar bir araya gelse, evlense ne hissedersiniz?

Benim için bir şey değişmez. Evlenseler ne değişecek ki? Zaten aynı evde kalıyorlar, aynı şekilde görüşüyorlar. Öyle bir şey düşündüklerini sanmam. Saçma olur zaten."

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