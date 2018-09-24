MAGAZİN

İdo Tatlıses'ten Yasemin Şefkatli'ye olay gönderme...

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.09.2018 17:05 | Son Güncelleme

İdo Tatlıses'ten eski sevgilisi Yasemin Şefkatli'ye olay gönderme... İdo bir süre önce ayrıldığı sevgilisinin reklamda oynadığını duyunca...

İdo Tatlıses'ten Yasemin Şefkatli'ye olay gönderme...

Yasemin Şefkatli, bir markanın reklam yüzü oldu ancak bu habere eski sevgilisi İdo Tatlıses'ten tepki geldi.

Yasemin Şefkatli'nin ünlü olma çabası olduğunu paylaştığı gönderide açıkça belli eden İdo Tatlıses, bu şekilde iyi ayrılamadıklarını da belli etmiş oldu.

İdo Tatlıses fotoğrafın altına "Ne meraklıymışsın arkadaş bu işe, ne yaptın ne ettin sonunda muradına erdin" yazdı.

5ba8dbdeae298b28dd99a3df

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses sevgilisi Yasemin Şefkatli ile geçen aylarda ayrılmıştı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin yollarını ayırma nedeni olarak iki iddia ortaya atılmıştı.

İddialardan biri Derya Tuna'nın Yasemin Şefkatli'yi istemediği, bir diğeri ise Yasemin Şefkatli’nin cesur pozlarıydı.

PARTNERAjda Pekkan'ın tatil pozu olay oldu... Göbek deliği nerede?Ajda Pekkan'ın tatil pozu olay oldu... Göbek deliği nerede?
Dilan Çıtak Aleyna Tilki'yi topa tuttuDilan Çıtak Aleyna Tilki'yi topa tuttu
Kim Kardashian'ın kocası Kanye West Drake'e isyan etti: Karımla yattıysan...Kim Kardashian'ın kocası Kanye West Drake'e isyan etti: Karımla yattıysan...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ido tatlıses Yasemin Şefkatli

En Çok Okunan Haberler

Otomobilde ÖTV oranı değişti!

Otomobilde ÖTV oranı değişti!

CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti

CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti

Meteoroloji'den kar açıklaması

Meteoroloji'den kar açıklaması

İnternet randevusu kanlı bitti!

İnternet randevusu kanlı bitti!

Ordu'da istifanın ardından yeni belediye başkanı belli oldu

Ordu'da istifanın ardından yeni belediye başkanı belli oldu

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dilan Çıtak Aleyna Tilki'yi topa tuttu

Dilan Çıtak Aleyna Tilki'yi topa tuttu

Kim Kardashian'ın kocası Kanye West Drake'e isyan etti: Karımla yattıysan...

Kim Kardashian'ın kocası Kanye West Drake'e isyan etti: Karımla yattıysan...

Mehmet Ali Erbil yeni imajıyla olay oldu

Mehmet Ali Erbil yeni imajıyla olay oldu

Şükran Ovalı'dan kızı Mihran'la poz

Şükran Ovalı'dan kızı Mihran'la poz

Özge Ulusoy'un yeni sevgilisi Joaquim Lundholm İstanbul'da

Özge Ulusoy'un yeni sevgilisi Joaquim Lundholm İstanbul'da

Telefonu sinirlenip camdan attı! Sosyal medyada arıyor

Telefonu sinirlenip camdan attı! Sosyal medyada arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.