İdo Tatlıses'ten Yasemin Şefkatli'ye olay gönderme...

Yasemin Şefkatli, bir markanın reklam yüzü oldu ancak bu habere eski sevgilisi İdo Tatlıses'ten tepki geldi.

Yasemin Şefkatli'nin ünlü olma çabası olduğunu paylaştığı gönderide açıkça belli eden İdo Tatlıses, bu şekilde iyi ayrılamadıklarını da belli etmiş oldu.

İdo Tatlıses fotoğrafın altına "Ne meraklıymışsın arkadaş bu işe, ne yaptın ne ettin sonunda muradına erdin" yazdı.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses sevgilisi Yasemin Şefkatli ile geçen aylarda ayrılmıştı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin yollarını ayırma nedeni olarak iki iddia ortaya atılmıştı.

İddialardan biri Derya Tuna'nın Yasemin Şefkatli'yi istemediği, bir diğeri ise Yasemin Şefkatli’nin cesur pozlarıydı.

