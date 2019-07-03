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Idris Elba ilk siyahi Bond olacak mı?

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SİNEMA TV  | 03.07.2019 17:38 | Son Güncelleme

Sinema dünyasında yeni James Bond kim olacak sorusunun cevabı bekleniyor. Serinin hayranları tarafından Bond olması konusunda sıkı lobisi yapılan Idris Elba söylentilere son noktayı koydu.

Idris Elba ilk siyahi Bond olacak mı?

Daniel Craig, meşhur İngiliz ajan 007 James Bond’u son kez canlandırıyor. Bond 25 filminin çekimleri son sürat devam ederken, diğer taraftan Daniel Craig’den sonra yeni Bond kim olacak sorusu yanıtını bekliyor. İnternette pekçok bahis sitesinde konuyla ilgili bazı isimler dolaşmakta. Ama bir aktör var ki, kendisinin ilk siyahi Bond olması konusunda yıllardır sıkı bir lobi yapılıyor. Bu söylenti bir kere daha kulaktan kulağa dolaşmaya başlamıştı ki, Idris Elba söylentilere uzamadan son noktayı koydu.

Heimdall, Russell “Stringer” Bell ve John Luther rolleriyle hafızalara kazının karizmatik aktör Idris Elba, James Bond rolünü oynayan ilk siyahi oyuncu olacağı iddialarını yalanlayarak bu söylentilere bir nokta koydu. Vanity Fair dergisine konuşan Elba, James Bond olacağı yönündeki söylentilere gelen ırkçı tepkiler nedeniyle bu konuyu daha fazla konuşmak istemediğini dile getirdi. Idris Elba sözlerine; “İnsanların ten rengim yüzünden bu rolü alamayacağımı söylemesi heves kırıcı. Bana James Bond’u oynama teklifi gelse tabii ki çok mutlu olurdum ama bunu ilk ifade eden hiçbir zaman ben olmadım ki…” şeklinde devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
Idris Elba james bond daniel craig 007 James Bond

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