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İETT resmi sitesinden duyuruldu! 10 kişi alınacak: İşte şartlar

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 03.10.2019 19:47 | Son Güncelleme

İETT, resmi sitesinden yayınladığı duyuruda, tarihinde ilk defa kadın şoför çalıştıracağını açıkladı. Adayların “İstanbul’u sevmesi" de aranan şartlardan birisi olarak dikkat çekti.

İETT resmi sitesinden duyuruldu! 10 kişi alınacak: İşte şartlar

İETT tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Kadınlar kentte ve yönetimde sözü olacak” vaadini yaptığı atamalarla gün be gün gerçekleştiren Başkan Ekrem İmamoğlu, İETT’nin ihtiyaç duyduğu şoförlerin de kadınlardan seçilmesi talimatı verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatı doğrultusunda ihtiyaç duyduğu 10 şoför için kadınları tercih etti. İBB’nin resmi iş başvuru sitesinde yayınlanan ilanda kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapıldı.

Aranan şoförlerdeki genel niteliklerin yazıldığı ilanda, “Bu ilanımız KADIN adaylarımız için paylaşılmıştır. Sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınma için aramızda daha fazla kadın gücünün olması gerektiğine inanıyor, kadınlarımızın potansiyeline güveniyoruz” notu düşüldü. Adayların “İstanbul’u sevmesi “de aranan şartlardan biri olarak iş ilanında yer aldı.

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Otobüs Şoförlerinde aranan diğer özellikler ise şöyle sıralandı:

En az lise mezunu ve 3 yıl aktif araç kullanım deneyimi olan,

Tercihen Otobüs Kaptanlığı Bölümü mezunu,

E sınıfı sürücü belgesine sahip,

Sağlık koşulları açısından Otobüs Şoförü olarak görev almaya uygun,

SRC ve psikoteknik değerlendirme belgelerine sahip olan,

Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilecek,

İleri ve güvenli sürüş teknikleri konusunda bilgili,

Kağıthane ve çevresinde ikamet eden,

Güçlü iletişim becerilerine sahip,

Sorumluluğuna verilen her model ve markadaki otobüs, minibüs, midibüs ve hizmet araçlarını kullanmak,

Yolculara güvenilir bir şekilde hizmet vermek,

Otobüse binen yolcuların İstanbul Kart kullanımını takip etmek,

Zimmetinde bulunan otobüsün güvenliğinden sorumlu olmak,

Araçlar ve görevi ile ilgili gerekli bilgilendirmeleri yöneticilerine zamanında iletmek.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ekrem bey lütfen sesimizi duyun ,öğrenci bursu 400 TL dediniz tmm ,ekmek bedava süt ,şu bedava dediniz tmm hepsinden vazgeçtim,sabah işe giderken metrobuslerdeki kuyruklardan bıktık,herşey böylemi güzel olacak ya yazıklar olsun
Yollarda çok görüyoruz.. Dikiz Aynasını sadece Makyaj yapmak için Kullanıyorlar.. Hadi hayırlısı bakalım. Baya eğlenceli olur O Otobüsle seyahat zannımca.
neden kağıthane ve çevresi ? hayırdır işe alınacaklar ordamı ikamet ediyor
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