İETT resmi sitesinden duyuruldu! 10 kişi alınacak: İşte şartlar

İETT tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Kadınlar kentte ve yönetimde sözü olacak” vaadini yaptığı atamalarla gün be gün gerçekleştiren Başkan Ekrem İmamoğlu, İETT’nin ihtiyaç duyduğu şoförlerin de kadınlardan seçilmesi talimatı verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatı doğrultusunda ihtiyaç duyduğu 10 şoför için kadınları tercih etti. İBB’nin resmi iş başvuru sitesinde yayınlanan ilanda kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapıldı.

Aranan şoförlerdeki genel niteliklerin yazıldığı ilanda, “Bu ilanımız KADIN adaylarımız için paylaşılmıştır. Sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınma için aramızda daha fazla kadın gücünün olması gerektiğine inanıyor, kadınlarımızın potansiyeline güveniyoruz” notu düşüldü. Adayların “İstanbul’u sevmesi “de aranan şartlardan biri olarak iş ilanında yer aldı.

Otobüs Şoförlerinde aranan diğer özellikler ise şöyle sıralandı:

En az lise mezunu ve 3 yıl aktif araç kullanım deneyimi olan,