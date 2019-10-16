İfadeleri kan dondurdu! Eymen'in cesedini 2 gün boyunca serviste taşımışlar

İzmir'de polis ekipleri, geçen Ağustos ayında, eşini 2 yıl önce kalp krizinden kaybeden ve oğlu Eymen Sadık Durak'a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı yapılan Mine Durak'ın ifadesine başvurdu. Mine Durak, oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek, öldürüldüğünü söyledi. Eymen Sadık Durak'ın cesedi, annesinin gösterdiği yerde ağzı tuğlayla kapatılmış tandırda poşet içinde, elleri ve ayakları bağlı şekilde bulundu. Gözaltına alınan Mine Durak ve sevgilisi Serkan Erçetin, çıkarıldıkları mahkemece 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan tutuklandı.

İFADELERİ KAN DONDURDU



Eymen'in ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülürken, Durak ve Erçetin'in, İzmir 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nde verdikleri ifadeleri ortaya çıktı. Birbirlerini suçlayan ikiliden Mine Durak, eşinin ölümünden sonra Serkan Erçetin ile birlikte yaşamaya başladığını söyledi. Mine Durak, Serkan Erçetin ile yaşamaya başlayınca, daha önce Eskişehir'de halasının baktığı oğlu Eymen'i de yanlarına aldıklarını belirterek, "İlk başlarda her şey iyi gidiyordu ama oğlumun zaman zaman söz dinlememesi ve yaramazlık yapmasından dolayı Serkan çocuğuma susması için terlikle vücudunun çeşitli yerlerine vuruyordu. Kendisine müdahale etmek istediğim zaman bana da vuruyordu. Bir gün eve geldiğimde Serkan'ı oğluma istismarda bulunurken yakaladım." dedi.