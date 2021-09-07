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İfadeye çağrılan Enes Batur: Ben vergimi veriyorum

07.09.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, önceki gün gizemli kız arkadaşıyla Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Batur ifadeye çağrılmasıyla ilgili de açıklama yaptı.

İfadeye çağrılan Enes Batur: Ben vergimi veriyorum

Geçtiğimiz günlerde kendisiyle birlikte bir grup sosyal medya fenomeniyle birlikte Milli Piyango İdaresi’nden izinsiz sosyal medyada çekiliş yaptığı gerekçesiyle Mali Şube’ye ifadeye çağrılan Enes Batur konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Enes Batur açıklamasında "Ben vergimi veriyorum. Artık zaten çekiliş yapmıyorum” dedi.

Batur ayrıca sosyal medya fenomenlerinin gençliğe iyi örnek olmadığı eleştirilerine ise “Bence kötü etkilemiyorum. Amacım zaten eğitmek ve öğretmek değil. Yeri gelince eğitip öğretiyorum ama asıl amacım gençleri eğlendirmek” diye cevap verdi.

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Bir kafe çıkışı yanındaki gizemli kız arkadaşıyla görüntülenen ve gözünü cep telefonundan ayırmayan Batur’un objektifleri fark ettiğinde ilk tepkisi, “Oyun oynuyordum sizi fark etmedim” oldu. (Snob Magazin)


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Enes Batur
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