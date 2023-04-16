İftar sofrasını renklendirecek mısır tempura tarifi! Mısır tempura nasıl yapılır?

Mısırın her çeşidi seviyorum diyorsanız mısır tempura tarifi tam size göre! Kendi zevkinize göre içerisine giren baharatları değiştirebileceğiniz mısır tempura atıştırmalığı hem tavuk hem de et yemekleriyle mükemmel bir uyum sağlıyor.

MALZEMELER 200 gram konserve mısır (suyu süzdürülmüş)

1/2 su bardağı maden suyu

2 yemek kaşığı un

2,5 yemek kaşığı mısır unu

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

Sosu İçin:

1/2 çay bardağı soğuk su

4 yemek kaşığı mayonez

4 yaprak taze fesleğen

1 adet lime kabuğu rendesi

1 tutam tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak (ezilmiş)

TARİF Bir kasede mısır, maden suyu, un, mısır unu, kabartma tozu ve tuzu karıştırın.

Hazırladığınız karışım yoğun ve akışkan kıvamlı olmalı. Buna göre un veya su ilavesiyle karışımı dengeleyebilirsiniz.

Karışım hazır olduğunda kızgın yağda altın sarısı olana dek kızartın

Bir kasede soğuk su, mayonez, taze fesleğen, lime kabuğu rendesi, sarımsak, zeytinyağı ve tuzu bir araya getirin ve blenderdan geçirin.

Kızarmış olan tempuraların üzerine sosu gezdirip sıcak olarak servis edin

AFİYET OLSUN!



