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İftar sofrasını renklendirecek mısır tempura tarifi! Mısır tempura nasıl yapılır?

16.04.2023 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İftar sofrasında ortada atıştırmalık kızartmaları seviyorsanız mısır tempurayı kesinlikle denemelisiniz. Mısır tempura tarifi konserve mısırlarla hazırlanan enfes bir lezzet. Evde mısır tempura nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarife bakabilirsiniz.

İftar sofrasını renklendirecek mısır tempura tarifi! Mısır tempura nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 10dk
Kalori/Porsiyon -

Mısırın her çeşidi seviyorum diyorsanız mısır tempura tarifi tam size göre! Kendi zevkinize göre içerisine giren baharatları değiştirebileceğiniz mısır tempura atıştırmalığı hem tavuk hem de et yemekleriyle mükemmel bir uyum sağlıyor.

MALZEMELER

  • 200 gram konserve mısır (suyu süzdürülmüş)
  • 1/2 su bardağı maden suyu
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2,5 yemek kaşığı mısır unu
  • 1/2 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Sosu İçin:
  • 1/2 çay bardağı soğuk su
  • 4 yemek kaşığı mayonez
  • 4 yaprak taze fesleğen
  • 1 adet lime kabuğu rendesi
  • 1 tutam tuz
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

TARİF

  • Bir kasede mısır, maden suyu, un, mısır unu, kabartma tozu ve tuzu karıştırın.
  • Hazırladığınız karışım yoğun ve akışkan kıvamlı olmalı. Buna göre un veya su ilavesiyle karışımı dengeleyebilirsiniz.
  • Karışım hazır olduğunda kızgın yağda altın sarısı olana dek kızartın
  • Bir kasede soğuk su, mayonez, taze fesleğen, lime kabuğu rendesi, sarımsak, zeytinyağı ve tuzu bir araya getirin ve blenderdan geçirin.
  • Kızarmış olan tempuraların üzerine sosu gezdirip sıcak olarak servis edin

AFİYET OLSUN!


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