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  4. İftar ve sahur arasındaki zaman kritik! Su tüketimi önemli: "Mutlaka ara öğün konulmalı"

İftar ve sahur arasındaki zaman kritik! Su tüketimi önemli: "Mutlaka ara öğün konulmalı"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
27.02.2025 11:58
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Ramazan'da doğru beslenmeyle enerjiyi yüksek tutmanın mümkün olduğunu söyleyen Küçükçekmece Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Uzman Diyetisyen Melek Elmas, "İftar ve sahur arasına mutlaka ara öğün konulmalı. İftardan 2 saat sonra meyve, yoğurt ve kuruyemiş tüketilmeli. Susuzluğu dengelemek için ise iftarla sahur arasında en az 8-10 bardak su içmeye özen gösterilmeli” dedi.

İftar ve sahur arasındaki zaman kritik! Su tüketimi önemli: "Mutlaka ara öğün konulmalı"

Küçükçekmece Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Uzman Diyetisyeni Melek Elmas, Ramazan’da aç kalmadan, bilinçli beslenmenin önemine dikkat çekerek, sahur ve iftar için önerilerde bulundu.

‘SAHURDA PROTEİN AÇISINDAN ZENGİN GIDALARLA BESLENİLMELİ’

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Sahurda protein açısından zengin ve tok tutan yiyeceklerin tüketilmesi gerektiğini söyleyen Elmas, Ramazan ayı manevi yönü olduğu kadar beslenme düzenimizin tamamen değiştiği bir zaman dilimi. Enerjimizi yüksek tutabilmek için mutlaka sahur yapılmalı. Sahurda yumurta, peynir, süt ve yoğurt gibi besinler tercih edilmeli. Tok tutan yiyeceklerden bazıları da tam tahıllı ekmek ve yulaf gibi besinler. Badem, ceviz ve zeytini de öneriyorum” diye konuştu.

‘İFTARDA AĞIR YİYECEKLERDEN KAÇINMAK GEREKİYOR’

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Elmas, iftarda ise hafif beslenmenin daha sağlıklı olduğunu söyleyerek, “Su ve hurma ile oruç açtıktan sonra çorba ve zeytinyağlılara yavaş yavaş geçilmeli. Sonrasında 10 dakika bekledikten sonra ana menüye geçilebilir. Protein açısından ise kırmızı elma, tavuk, balık ve kuru baklagiller tercih edilmeli. Kan şekerini dengelemek diğer önemli konu. Bunun için karbonhidrat grubundan tam tahıllı ekmek, bulgur gibi yiyecekler tercih edilebilir. Yağ içeriği yüksek, baharatlı besinlerden ise uzak durulması gerekiyor” dedi.

Ramazanda kilo vermenin değil sağlıklı beslenmenin temel hedef olması gerektiğini söyleyen Elmas, “Amacımız kilo vermek değil, kilomuzu korumak ve sağlıklı beslenebilmek. Bu sadece fiziksel olarak değil ruhsal olarak da iyi hissetmemizi sağlar. İftardan sonra sindirimi kolaylaştırmak için gece yürüyüşleri ve hafif egzersizler de öneriyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)

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