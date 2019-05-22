YEMEK

İftara misafiri olanlar için en güzel yemek önerileri

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.05.2019 09:25 | Son Güncelleme

İftara misafiriniz varsa o günün en büyük sorunu "akşama ne pişirsem?" olacaktır. Kafanızı yormanıza gerek yok sevgili okur. Sizler için en lezzetli iftar yemeklerini bir araya getirerek detaylı bir şekilde anlattık. Bu 10 tarif size muhakkak yol gösterecektir, şimdiden kolaylıklar dileriz :)

İftara misafiri olanlar için en güzel yemek önerileri

İftar için misafirleriniz varsa telaşa mahal yok, çünkü Mynet Yemek sizler için en lezzetli ve farklı tariflerini bir araya getirerek "ne pişirsem?" sorunuzun cevabını veriyor. Kalabalık iftar sofraları her zaman güzeldir, şimdi bu yemekler ile çok daha şahane olacak. İşte iftar menüsü hazırlamanıza yardımcı olacak 10 yemek tarifi.

Közlenmiş domates çorbası

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Tazecik domateslerle közlenmiş domates çorbası yapmaya ne dersiniz? Üstelik klasik domates çorbalarından çok daha farklı. İşte standart tariflerden sıkılanlar için közlenmiş domates çorbasının detayları, tıklayın!

Simit kebabı

simit
Farklı lezzet arayanlar için listeye simit kebabı ile giriş yapıyoruz. Gaziantep'in özel lezzetlerinden olan simit kebabını üstelik çok pratik bir şekilde hazırladık. Tadına doyum olmaz lezzetin detayları için tıklayın.

Patates lazanya

patatesli
Kat kat lezzet! İncecik patates dilimlerinden lazanya tabanı yaptık, enfes bolonez ve beşamel sos ile lezzetine lezzet kattık! Tarifin detayları için tıklayın.

Fırında tavuk incik ve arpa şehriye

incik
Davet sofralarınıza yakışır hem ekonomik hem de çok lezzetli bir önerimiz var. Misafirleriniz için hazırlayacağınız inciklerin kerameti sosunda! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Ayran aşı çorbası

ayran aşı
Sıcakların bastırmaya başladığı son zamanlarda orucunu ferah ferah açmak isteyenler için enfes bir alternatif geliyor. Hafif, serin ve lezzetli bir başlangıç için ayran aşı çorbası tarifinin detaylarına tıklayın.

Çökertme kebabı

çökertme
Yumuşacık eti, yoğurt ve domates sosuna bir de kibrit patates eklenince değmeyin keyfinize. Bodrum kebabı olarak da bilinen çökertme kebabının detayları için tıklayın.

Çıtır ıspanaklı börek

ıspanaklı börek

Ispanaklı böreğin harcına labne ekledik ve lezzetini ikiyle çarptık. Nefis bir ara sıcak olan çıtır ıspanaklı börek tarifi için tıklayın.

Şalgamlı pirinç salatası

şalgam
Misafirlerinize farklı ve lezzetli bir salata ikram etmek ister misiniz? Şalgam suyu ile pişen pirincin yeşillikler, turşularla rengarenk sunumuna ve eşsiz lezzetine herkes bayılacak! Tarifin detayları için tıklayın.

Ali Nazik

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Patlıcanseverleri şöyle alalım, çünkü onlar için klasik ama hiçbir zaman eskimeyen Ali Nazik tarifi vereceğiz. Detayları için tıklayın.

Kıymalı Girit kabağı dolması

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Girit kabağı ya da yayla kabağı olarak adlandırılan bu lezzetli sebze ile tadına doyum olmayan bir ana yemek hazırlayabilirsiniz. Biz iç harcına kıyma ekledik, dilerseniz zeytinyağlı da hazırlayabilirsiniz. Tarifin detayları için tıklayın.

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