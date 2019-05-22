İftara misafiri olanlar için en güzel yemek önerileri

İftar için misafirleriniz varsa telaşa mahal yok, çünkü Mynet Yemek sizler için en lezzetli ve farklı tariflerini bir araya getirerek "ne pişirsem?" sorunuzun cevabını veriyor. Kalabalık iftar sofraları her zaman güzeldir, şimdi bu yemekler ile çok daha şahane olacak. İşte iftar menüsü hazırlamanıza yardımcı olacak 10 yemek tarifi.

Közlenmiş domates çorbası

Tazecik domateslerle közlenmiş domates çorbası yapmaya ne dersiniz? Üstelik klasik domates çorbalarından çok daha farklı. İşte standart tariflerden sıkılanlar için közlenmiş domates çorbasının detayları, tıklayın!

Simit kebabı



Farklı lezzet arayanlar için listeye simit kebabı ile giriş yapıyoruz. Gaziantep'in özel lezzetlerinden olan simit kebabını üstelik çok pratik bir şekilde hazırladık. Tadına doyum olmaz lezzetin detayları için tıklayın.

Patates lazanya



Kat kat lezzet! İncecik patates dilimlerinden lazanya tabanı yaptık, enfes bolonez ve beşamel sos ile lezzetine lezzet kattık! Tarifin detayları için tıklayın.

Fırında tavuk incik ve arpa şehriye



Davet sofralarınıza yakışır hem ekonomik hem de çok lezzetli bir önerimiz var. Misafirleriniz için hazırlayacağınız inciklerin kerameti sosunda! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.