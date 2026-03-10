İftara ne pişirsem diyenlere: Ramazan’ın 20. günü iftar menüsü hazır!

Ramazanın 20. gününde iftarda yapacak yemek bulmakta zorlanıyorsanız bu dolu dolu iftar menüsünü mutlaka denemelisiniz.
Malzemeler:
3 adet patlıcan
2 yemek kaşığı tereyağı
1,5 yemek kaşığı un
1 su bardağı süt
5 su bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı iri çekilmiş karabiber
1 diş sarımsak
1/8 demet dereotu (ince kıyılmış)
Patlıcanları közleyin
Tereyağını çorba tenceresinde eritin ve unu hafifçe kavurun
Közlenmiş patlıcanları küp küp doğrayın ve kavrulan unla beraber çevirin. Dövülmüş sarımsağı ekleyin
Suyu yavaş yavaş ilave edin ve hafif kaynayınca sütü ekleyip karıştırın
Bir taşım kaynatın, tuz ve karabiberi ilave edin. Dilerseniz ince kıyılmış dereotlarıyla çorbanızı lezzetlendirin
Tavuk Kapama için Tavuk Malzemeleri:
8 adet tavuk baget
2 litre su
1 çay kaşığı tane karabiber
2 adet defne yaprağı
1/2 adet küçük boy soğan
Pilav için Malzemeler:
4 su bardağı pirinç
2 yemek kaşığı sıvı yağ
2 yemek kaşığı (tepeleme) tereyağı
1 su bardağı pilavlık bulgur
Sos için malzemeler:
4 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı toz kırmızı biber
1 tatlı kaşığı tuz
3 yemek kaşığı sıvı yağ
Fırın tepsisine eklemek için:
9 çay kaşığı tereyağı
1 litre tavuk suyu (tavukları haşladığınız sudan)
Tavukları bir tencereye yerleştirin, üzerine suyu ekleyin. Karabiber, defne yaprağı ve soğanı da ekleyip kısık-orta ateşte haşlayın
Pilav için tavaya sıvı yağ ve tereyağını koyup ısıtın. Suda bekletilmiş pirinçleri süzüp ekleyin. Bulguru ve tuzunu da ilave edip hafifçe kavurun
Haşlanan tavukları tencereden alın, suyunu süzüp kenara bırakın
Sos için yoğurt, toz kırmızı biber, tuz ve sıvı yağı karıştırın
40 cm çapındaki tepsiye pilav harcını yayın, tavuk bagetleri üzerine dizin. Hazırladığınız sosu tavukların üzerine sürün
Tavuk suyundan 1 litre kadar tepsiye dökün, tereyağını serpiştirin. Yağlı kağıdı ortasına yerleştirip 200 derece fırında 40 dakika pişirin
Malzemeler:
2 adet kabak
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 diş sarımsak
6 yemek kaşığı yoğurt
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı mayonez
1 tutam dereotu
Sosu için:
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı ceviz
1 çay kaşığı toz biber
Kabakları kabuğunu soymadan rendeleyin. Tavaya zeytinyağı ekleyip 15-20 dakika soteleyin
Ayrı bir kasede yoğurt, rendelenmiş sarımsak, mayonez ve tuzu karıştırın. Kabak ve dereotunu ekleyip karıştırın
Kabakları servis tabağına alın. Sos için yağı kızdırıp ceviz ve toz biberi ekleyin, kabakların üzerine dökün
Keki için Malzemeler:
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı un
1 çay bardağı irmik
1/2 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 adet portakal kabuğu rendesi
Şerbeti İçin:
2 su bardağı toz şeker
3 su bardağı su
Yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpın. Diğer kek malzemelerini ekleyip karıştırın
Şerbet malzemelerini tencereye alıp kaynatın
Yağlanmış tepsiye kek harcını dökün, 180 derece fırında pişirin
Kek ılıdıktan sonra ılık şerbeti eşit biçimde dökün
