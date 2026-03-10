YEMEK

İftara ne pişirsem diyenlere: Ramazan'ın 20. günü iftar menüsü hazır!

Ramazan ayının bereketi sofralara yansıyor. İftar sofralarınızı şenlendirecek, hem hafif hem de doyurucu tariflerle dolu bir menü hazırladık. Bugün sizler için köz patlıcan çorbasından tavuk kapamaya, kabaklı yoğurt mezesi ve sünger tatlısına kadar lezzet dolu bir iftar menüsü derledik. İşte Ramazan’ın 20. gününde sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz nefis tarifler…

İftara ne pişirsem diyenlere: Ramazan’ın 20. günü iftar menüsü hazır!
Sedef Karatay Bingül

Ramazanın 20. gününde iftarda yapacak yemek bulmakta zorlanıyorsanız bu dolu dolu iftar menüsünü mutlaka denemelisiniz.

KÖZ PATLICAN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:
3 adet patlıcan
2 yemek kaşığı tereyağı
1,5 yemek kaşığı un
1 su bardağı süt
5 su bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı iri çekilmiş karabiber
1 diş sarımsak
1/8 demet dereotu (ince kıyılmış)

İftara ne pişirsem diyenlere: Ramazan’ın 20. günü iftar menüsü hazır! 1

Yapılışı:

Patlıcanları közleyin

Tereyağını çorba tenceresinde eritin ve unu hafifçe kavurun

Közlenmiş patlıcanları küp küp doğrayın ve kavrulan unla beraber çevirin. Dövülmüş sarımsağı ekleyin

Suyu yavaş yavaş ilave edin ve hafif kaynayınca sütü ekleyip karıştırın

Bir taşım kaynatın, tuz ve karabiberi ilave edin. Dilerseniz ince kıyılmış dereotlarıyla çorbanızı lezzetlendirin

TAVUK KAPAMA TARİFİ

Tavuk Kapama için Tavuk Malzemeleri:
8 adet tavuk baget
2 litre su
1 çay kaşığı tane karabiber
2 adet defne yaprağı
1/2 adet küçük boy soğan
Pilav için Malzemeler:
4 su bardağı pirinç
2 yemek kaşığı sıvı yağ
2 yemek kaşığı (tepeleme) tereyağı
1 su bardağı pilavlık bulgur

Sos için malzemeler:
4 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı toz kırmızı biber
1 tatlı kaşığı tuz
3 yemek kaşığı sıvı yağ

Fırın tepsisine eklemek için:
9 çay kaşığı tereyağı
1 litre tavuk suyu (tavukları haşladığınız sudan)

İftara ne pişirsem diyenlere: Ramazan’ın 20. günü iftar menüsü hazır! 2

Yapılışı:

Tavukları bir tencereye yerleştirin, üzerine suyu ekleyin. Karabiber, defne yaprağı ve soğanı da ekleyip kısık-orta ateşte haşlayın

Pilav için tavaya sıvı yağ ve tereyağını koyup ısıtın. Suda bekletilmiş pirinçleri süzüp ekleyin. Bulguru ve tuzunu da ilave edip hafifçe kavurun

Haşlanan tavukları tencereden alın, suyunu süzüp kenara bırakın

Sos için yoğurt, toz kırmızı biber, tuz ve sıvı yağı karıştırın

40 cm çapındaki tepsiye pilav harcını yayın, tavuk bagetleri üzerine dizin. Hazırladığınız sosu tavukların üzerine sürün

Tavuk suyundan 1 litre kadar tepsiye dökün, tereyağını serpiştirin. Yağlı kağıdı ortasına yerleştirip 200 derece fırında 40 dakika pişirin

KABAKLI YOĞURT MEZESİ TARİFİ

Malzemeler:
2 adet kabak
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 diş sarımsak
6 yemek kaşığı yoğurt
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı mayonez
1 tutam dereotu

Sosu için:
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı ceviz
1 çay kaşığı toz biber

İftara ne pişirsem diyenlere: Ramazan’ın 20. günü iftar menüsü hazır! 3

Yapılışı:

Kabakları kabuğunu soymadan rendeleyin. Tavaya zeytinyağı ekleyip 15-20 dakika soteleyin

Ayrı bir kasede yoğurt, rendelenmiş sarımsak, mayonez ve tuzu karıştırın. Kabak ve dereotunu ekleyip karıştırın

Kabakları servis tabağına alın. Sos için yağı kızdırıp ceviz ve toz biberi ekleyin, kabakların üzerine dökün

SÜNGER TATLISI TARİFİ

Keki için Malzemeler:
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı un
1 çay bardağı irmik
1/2 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 adet portakal kabuğu rendesi

Şerbeti İçin:
2 su bardağı toz şeker
3 su bardağı su

İftara ne pişirsem diyenlere: Ramazan’ın 20. günü iftar menüsü hazır! 4

Yapılışı:

Yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpın. Diğer kek malzemelerini ekleyip karıştırın

Şerbet malzemelerini tencereye alıp kaynatın

Yağlanmış tepsiye kek harcını dökün, 180 derece fırında pişirin

Kek ılıdıktan sonra ılık şerbeti eşit biçimde dökün

AFİYET OLSUN!

