YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Dünya bu sebzeyi konuşuyor ama Türkiye’de neredeyse kimse almıyor

Beslenme uzmanlarının “süper gıda” olarak tanımladığı bu yeşil yapraklı sebze, dünya mutfaklarında giderek daha fazla yer buluyor. Ancak besin değeri oldukça yüksek olmasına rağmen Türkiye’de çoğu kişi tarafından neredeyse hiç tüketilmiyor. İşte kale bitkisinin faydaları.

Dünya bu sebzeyi konuşuyor ama Türkiye’de neredeyse kimse almıyor
Gökçen Kökden

Dünya genelinde sağlıklı beslenmenin yıldızlarından biri haline gelen kale, vitamin ve mineral açısından en zengin gıdalar arasında gösteriliyor.

Dünya bu sebzeyi konuşuyor ama Türkiye’de neredeyse kimse almıyor 1

Uluslararası beslenme araştırmalarında kale, kalori başına düşen vitamin ve mineral miktarı açısından en zengin yeşil yapraklı sebzelerden biri olarak değerlendiriliyor. Bu özelliği nedeniyle dünya mutfaklarında giderek daha fazla kullanılan kale, özellikle sağlıklı beslenme listelerinde sıkça öneriliyor.

VİTAMİN VE MİNERAL BAKIMINDAN DİKKAT ÇEKİYOR

Dünya bu sebzeyi konuşuyor ama Türkiye’de neredeyse kimse almıyor 2

Besin değerleri incelendiğinde kale sebzesinin oldukça zengin bir içeriğe sahip olduğu görülüyor. Uzmanlara göre tek bir porsiyon kale, günlük A, C ve K vitamini ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayabilecek düzeyde vitamin içeriyor.

Araştırmalarda ayrıca kale sebzesinin kalori başına düşen kalsiyum miktarının sütten bile yüksek olabildiği, bunun yanında magnezyum ve potasyum gibi önemli mineraller açısından da zengin olduğu belirtiliyor.

Kale aynı zamanda bitkisel antioksidan bileşikler açısından da güçlü bir sebze olarak kabul ediliyor. İçeriğinde bulunan quercetin ve kaempferol gibi flavonoller, hücreleri oksidatif strese karşı koruyabilen bileşikler arasında gösteriliyor.

TÜRKİYE'DE ÜRETİM VE TÜKETİM SINIRLI

Dünya bu sebzeyi konuşuyor ama Türkiye’de neredeyse kimse almıyor 3

Dünyada sağlıklı beslenme trendlerinin önemli bir parçası haline gelen kale sebzesinin Türkiye’de ise henüz yaygın bir tüketim alışkanlığı oluşturamadığı görülüyor. Bu sebze daha çok sınırlı sayıda üretici tarafından yetiştiriliyor ve genellikle büyük şehirlerdeki bazı özel marketlerde satışa sunuluyor.

Tarım uzmanlarına göre Türkiye’nin iklim koşulları aslında kale yetiştiriciliği için oldukça uygun. Ancak iç pazarda talebin düşük olması nedeniyle bu sebzenin üretimi geniş ölçekli bir tarım ürünü haline gelemiyor.

Uzmanlar, besin değeri oldukça yüksek olan bu tür sebzelerin tüketiminin artmasının dengeli beslenme açısından önemli olabileceğini vurguluyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pastacıların restoranda asla yemediği 6 tatlı: En sevilen tatlılar listedePastacıların restoranda asla yemediği 6 tatlı: En sevilen tatlılar listede
Gece kuyruk oluşuyor! Porsiyonu 300 lira, günde 5 ton tüketiliyorGece kuyruk oluşuyor! Porsiyonu 300 lira, günde 5 ton tüketiliyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kale bitki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaşta 11. gün! Trump: 'Bunu yaparlarsa 20 kat sert vururuz'

Savaşta 11. gün! Trump: 'Bunu yaparlarsa 20 kat sert vururuz'

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Petrol fiyatları sert düştü: 4 yılın zirvesine çıkmıştı, bir günde indi

Petrol fiyatları sert düştü: 4 yılın zirvesine çıkmıştı, bir günde indi

Ateşlenen füzeler Pakistan ekonomisini vurdu

Ateşlenen füzeler Pakistan ekonomisini vurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.