Dünya bu sebzeyi konuşuyor ama Türkiye’de neredeyse kimse almıyor

Dünya genelinde sağlıklı beslenmenin yıldızlarından biri haline gelen kale, vitamin ve mineral açısından en zengin gıdalar arasında gösteriliyor.

Uluslararası beslenme araştırmalarında kale, kalori başına düşen vitamin ve mineral miktarı açısından en zengin yeşil yapraklı sebzelerden biri olarak değerlendiriliyor. Bu özelliği nedeniyle dünya mutfaklarında giderek daha fazla kullanılan kale, özellikle sağlıklı beslenme listelerinde sıkça öneriliyor.

VİTAMİN VE MİNERAL BAKIMINDAN DİKKAT ÇEKİYOR

Besin değerleri incelendiğinde kale sebzesinin oldukça zengin bir içeriğe sahip olduğu görülüyor. Uzmanlara göre tek bir porsiyon kale, günlük A, C ve K vitamini ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayabilecek düzeyde vitamin içeriyor.

Araştırmalarda ayrıca kale sebzesinin kalori başına düşen kalsiyum miktarının sütten bile yüksek olabildiği, bunun yanında magnezyum ve potasyum gibi önemli mineraller açısından da zengin olduğu belirtiliyor.

Kale aynı zamanda bitkisel antioksidan bileşikler açısından da güçlü bir sebze olarak kabul ediliyor. İçeriğinde bulunan quercetin ve kaempferol gibi flavonoller, hücreleri oksidatif strese karşı koruyabilen bileşikler arasında gösteriliyor.

TÜRKİYE'DE ÜRETİM VE TÜKETİM SINIRLI

Dünyada sağlıklı beslenme trendlerinin önemli bir parçası haline gelen kale sebzesinin Türkiye’de ise henüz yaygın bir tüketim alışkanlığı oluşturamadığı görülüyor. Bu sebze daha çok sınırlı sayıda üretici tarafından yetiştiriliyor ve genellikle büyük şehirlerdeki bazı özel marketlerde satışa sunuluyor.

Tarım uzmanlarına göre Türkiye’nin iklim koşulları aslında kale yetiştiriciliği için oldukça uygun. Ancak iç pazarda talebin düşük olması nedeniyle bu sebzenin üretimi geniş ölçekli bir tarım ürünü haline gelemiyor.

Uzmanlar, besin değeri oldukça yüksek olan bu tür sebzelerin tüketiminin artmasının dengeli beslenme açısından önemli olabileceğini vurguluyor.