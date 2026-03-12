İftara ne pişirsem diyenlere: Ramazan’ın 22. günü iftar menüsü hazır!

Menüde Anadolu mutfağının sevilen çorbalarından Tutmaç Çorbası, fırında lezzeti katlanan Güveçte Tavuk Sote, köz sebzelerin eşsiz aromasıyla Babagannuş ve tatlı olarak nefis Marlenka yer alıyor.

TUTMAÇ ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

Çorba için

1,5 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

1,5 su bardağı erişte

1,5 su bardağı haşlanmış nohut

1,7 litre sıcak su

Terbiyesi için

2 su bardağı yoğurt

3,5 tepeleme yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

1,5 tatlı kaşığı tuz

Sosu için

1 adet büyük kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı pul biber

Erişte için

1 yumurta

Yarım çay bardağı su

1,5 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Öncelikle erişte hazırlanır. Erişte malzemeleri karıştırılarak hafif sert bir hamur elde edilir ve iki bezeye ayrılır.

Hamur yaklaşık yarım saat dinlendirilir. Dinlenen bezeler yaklaşık 30 santimetre büyüklüğünde açılır ve ocak üzerinde arkalı önlü hafif kurutulur.

Bu işlem eriştenin daha kolay kesilmesini sağlar. Daha sonra hamur kibrit çöpü büyüklüğünde kesilerek erişteler hazırlanır.

Tencereye 1,7 litre sıcak su alınır ve kaynayınca içine mercimek, nohut ve erişteler eklenir.

Çorba kaynarken terbiyesi hazırlanır. Yoğurt, yumurta sarısı ve un çırpılır, yarım su bardağı su eklenerek kıvamı açılır. Kaynayan çorbadan iki kepçe alınarak terbiyeye eklenir ve karıştırılır.

Ardından terbiyeli karışım yavaşça tencereye eklenir. Birkaç taşım kaynadıktan sonra tuz ilave edilir.

Sos için tavada tereyağı ve sıvı yağ eritilir, ince doğranmış soğan pembeleşene kadar kavrulur.

Üzerine kuru nane ve pul biber eklenir. Hazırlanan sos çorbaya eklenir ve karıştırılır. Tutmaç çorbası servise hazırdır.

GÜVEÇTE TAVUK SOTE TARİFİ

Malzemeler

2 adet tavuk göğsü

1 adet soğan

1 adet yeşil biber

1 adet kapya biber

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

1 kase rendelenmiş kaşar peyniri

Yarım su bardağı sıcak su

3–4 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı

Tavaya sıvı yağ alınır ve küp doğranmış tavuk göğsü eklenerek suyunu salıp çekene kadar kavrulur.

Üzerine doğranmış soğan, yeşil biber, kapya biber ve rendelenmiş sarımsak eklenerek kavurmaya devam edilir.

Daha sonra domates salçası, tuz, karabiber ve yarım su bardağı sıcak su ilave edilir ve karışım pişmeye bırakılır.

Pişen tavuk sote güveç kaplarına paylaştırılır. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri eklenir.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kaşar peyniri eriyene kadar pişirilir. Güveçte tavuk sote servise hazırdır.

BABAGANNUŞ TARİFİ

Malzemeler

3 adet büyük boy patlıcan

3 adet kırmızı biber

4 adet yeşil biber

2 adet domates

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

Yapılışı

Patlıcan, domates ve biberler közlenir. Közlenen sebzeler geniş bir tabağa alınarak üzeri streç filmle kapatılır ve soğumaya bırakılır. Bu yöntem kabukların daha kolay soyulmasını sağlar.

Sebzelerin kabukları soyulduktan sonra patlıcanlar ince ince doğranarak ezilir. Kalan sebzeler de küp küp doğranarak patlıcanlarla karıştırılır.

Ayrı bir kapta ezilmiş sarımsak, zeytinyağı, tuz ve nar ekşisi karıştırılır ve sebzelerin üzerine dökülür.

Tüm malzemeler karıştırıldıktan sonra babagannuş servise hazır hale gelir. İsteğe bağlı olarak üzerine doğranmış maydanoz eklenebilir.

MARLENKA TARİFİ

Malzemeler

Kek için

1 su bardağı şeker

5 su bardağı un

2 adet yumurta

3,5 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı bal

1 paket kabartma tozu

Krema için

400 ml krema

4 yemek kaşığı pudra şekeri

1 yemek kaşığı bal

Yapılışı

Derin bir kapta yumurtalar ve toz şeker mikserle yaklaşık 3–4 dakika çırpılır.

Küçük bir tencerede tereyağı ve bal kısık ateşte eritilir ve ılındıktan sonra yumurtalı karışıma eklenir.

Ayrı bir kapta un ve kabartma tozu karıştırılır. Bu karışım azar azar eklenerek yumuşak bir hamur elde edilir.

Hamur dört eşit parçaya bölünür ve her biri yağlı kağıt üzerinde açılır. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında her kat 5–7 dakika pişirilir.

Krema için soğuk krema mikserle koyu kıvam alana kadar çırpılır. Pudra şekeri ve bal eklenerek kısa süre daha çırpılır ve buzdolabında 15–20 dakika dinlendirilir.

İlk kek katı servis tabağına alınır ve üzerine krema sürülür. Diğer katlar da aynı şekilde yerleştirilir. En üst kat ve kenarlar da kremayla kaplanır. İsteğe göre kek kırıntılarıyla süslenir.

Hazırlanan pasta streç filmle sarılarak buzdolabında en az bir gece dinlendirilir. Böylece katlar yumuşar ve tatlı daha lezzetli hale gelir.

AFİYET OLSUN!