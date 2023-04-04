İftara şipşak hazırlayacağınız şafak çorbası nasıl yapılır? Zuhal Topal'la Yemekteyiz şafak çorbası tarifi ve malzemeleri

Şafak çorbası tarifi son günlerde oldukça popüler. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında da yapılan şafak çorbasının tarifi merak edildi. Şafak çorbası bildiğiniz un çorbasının tavuk suyu ile yapılmış hâli. Püf noktası yumurta ve süt karışımının çorbaya yavaş eklenmesidir. İşte merak edilen Zuhal Topal'la Yemekteyiz şafak çorbası tarifi...

ŞAFAK ÇORBASI TARİFİ

İftar sofranıza pratik çorba tarifi arıyorsanız şafak çorbasını deneyebilirsiniz. Şafak çorbası malzemeleri evde bulunan temel ürünler. Yapımı da un çorbasına oldukça benziyor.

MALZEMELER 1 kaşık tereyağı

2 kaşık un

2 su bardağı süt

3 kaşık yazdan hazırlanmış domates püresi yada 3 domates rendesi

1 kaşık domates salçası

3 su bardağı su

1 adet tavuksuyu tableti

TARİF Tereyağı ve un tencere alınarak sararana kadar kavrulur. Domates rendesi ve salça eklenerek bir iki kez çevrilir. Süt eklenerek topak olmaması için çırpıcı ile hızlı hızlı karıştırılır. Su ve tavuksuyu tableti atılır. Kaynayana kadar karıştırılır. Tuzu ayarlanır. Bir iki taşım daha kaynatılıp kapatılır.

Afiyet olsun.



