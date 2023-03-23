İftarda ve sahurda ne yemeliyiz? Diyetisten Murat Türkyılmaz'dan ramazan menüsü önerisi

Heyecanla beklenen ramazan ayının gelişiyle birlikte uzmanlar da sağlıklı bir şekilde oruç tutmanın püf noktalarını paylaşmaya başladılar. Diyetisyen Murat Türkyılmaz konu hakkında bilgiler verdi, iftarda ve sahurda neler tüketilmesi gerektiğini tek tek açıkladı.

Örnek yemek seçenekleri de sunan Türkyılmaz, hangi yiyecek ve içeceklerden de kaçınılması gerektiğini anlattı. Sahura kesinlikle kalkılması gerektiğini belirten uzman isim iftar ve sahur arasında kesinlikle 2-2,5 litre su içilmesi gerektiğini de söyledi.

Gün boyu süren açlıktan sonra iftarda besin tüketimi hızlı ve fazla porsiyonda olmamması gerektiğini de aktaran Türkyılmaz, 'Hızlı yenilen yemekler hazımsızlık, mide krampları gibi sağlık sorunlarına neden olabilir' açıklamasını yaptı.

İftar menülerinde kızartma ve fast-food tarzı yağ içeriği yüksek besinlerin bulunmamasına özen gösterilmesi gerektiğini söyleyen Türkyılmaz, 'Sebze veya bakliyat yemeği gibi ana yemek çeşitleri iftar sofralarında yer almalıdır.Sulu yemeklerde dana eti, kıyma veya tavuk eti bulunuyorsa yemekler hazırlanırken ekstra yağ eklememe; etin kendi yağı ile pişirilmelidir.' dedi.

'Tavuk eti, balık, köfte gibi et yemekleri tüketilecek ise kızartma yöntemi ile pişirilmemeli; ızgara veya fırında hazırlanmalıdır' önerisinde bulunan Diyetisten Murat Türkyılmaz iftar ve sahur için örnek menüde paylaştı.

ÖRNEK İFTAR MENÜSÜ

Yarım Su Bardağı Su

1 Ad. Kabe Hurması veya 2 Ad. Zeytin

1 İnce Dilim Tam Buğday Ekmeği veya 25 Gr Ramazan Pidesi

1 Kepçe Çorba

1 Köfte Büyüklüğünde Etli 5-6 Yemek Kaşıklı Sebze Yemeği

Veya

(2 Dilim Peynirli veya 2 Köfte Büyüklüğünde Tavuklu veya Balıklı Salata)

Salatanın İçinde Roka,Domates,Maydanoz,Yarım Limon,2 Yemek Kaşığı Yeşil Mercimek,Taze Soğan,Kapya Biber Bulunsun. Diğer Yeşillikler Keyfinize Kalmış.

5 Yemek Kaşığı Yoğurt

ARA ÖĞÜN

1 Porsiyon Meyve + 5 Ad. Çiğ Badem (iftardan bir buçuk saat sonra)

2 Ad. Kepekli Grissini + Yeşil Çay (ilk ara öğünden 2 saat sonra)

1 Ad. Soda (Yatmadan Hemen Önce)

ÖRNEK SAHUR MENÜSÜ

1 İnce Dilim Tam Buğday Ekmeği

1 Kibrit Kutusu Büyüklüğünde Süzme Beyaz Peynir

1 Adet Haşlanmış Yumurta

5-6 Adet Siyah Zeytin veya 6 Ad. Yeşil Zeytin

Bolca Mevsim Yeşillikleri (Maydanoz+Dereotu+Roka+Domates+Taze Soğan+Salata+Marul)

Günlük besin değeri ihtiyacının karşılanması için ana yemeklerin yanında yoğurt, cacık, ayran ve salata gibi besinler de iftar menüsünde bulunması gerekiyor.

Aynı zamanda, Ramazan diyeti boyunca çok şekerli kompostolar ve asitli içeceklerden de uzak durulmalı.

