YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler

Özel günlerin vazgeçilmezi doğaba tarifi! Kaşık kaşık yediren lezzet

Hakkari'nin tescilli yemeklerinden doğaba, yörenin geleneksel lezzetlerden biri olarak sofraları süslüyor. Yemeğin geçmişinin yaklaşık 200 yıl önceye dayandığını söyleyen Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Gülcan Tunç Gezer, doğaba yemeğinin tarifini verdi.

Özel günlerin vazgeçilmezi doğaba tarifi! Kaşık kaşık yediren lezzet

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Hakkari'nin coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden doğabanın yapımı anlatıldı.

Özel günlerin vazgeçilmezi doğaba tarifi! Kaşık kaşık yediren lezzet 1

Kentte yaygın olarak yapılan tarım ve hayvancılığın nişanelerinden biri olarak gösterilen doğaba, yörede özel günlerin vazgeçilmez yemekleri arasında yer alıyor.

Bölgenin verimli otlaklarında yetiştirilen küçükbaş hayvanlara ait kemikli et, dövülmüş buğday, kıyma, nohut ve kırık pirincin birleşimiyle hazırlanan doğaba, tereyağıyla hazırlanan sosla servis ediliyor. Yemeğe dağ kekiği (catır) ayrı bir aroma katıyor.

Özel günlerin vazgeçilmezi doğaba tarifi! Kaşık kaşık yediren lezzet 2

Doğabanın tarifini anlatan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Eğitim Merkezi'nde görevli Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Gülcan Tunç Gezer, yemeğin geçmişinin yaklaşık 200 yıl önceye dayandığını söyledi.

Özel günlerin vazgeçilmezi doğaba tarifi! Kaşık kaşık yediren lezzet 3

Yemeğin coğrafi işaret tescilli olduğunu belirten Gezer, "Bu yemeği misafirliklerde, taziyelerde, düğünlerde, mevlitlerde tercih ediyoruz. Hazırlanması biraz meşakkatli. Çok lezzetli ve bereketli bir yemek. Dışarıdan gelen misafirlerimize bu yemeği sunarız. Yemeğin sunumu için yöremize ait tereyağını pul biberle kızdırıp döküyoruz. Bu yemeğin en lezzetli kısmı diyebiliriz. Sossuz bir doğaba düşünülemez." diye konuştu.

DOĞABA TARİFİ

Doğaba için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (4 kişilik)

Yarım su bardağı aşurelik buğday
150-200 gram kemikli koyun eti
300 gram dana-kuzu karışık yağsız kıyma
3 su bardağı süzme yoğurt
100 gram kırık pirinç
100 gram köftelik bulgur
3 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
1 yumurta
Kekik (Yöreye ait catır)
tuz
su
kimyon
karabiber
yeditürlü (farklı baharatların birleşimiyle oluşturulan karışım)

Sos için:

Tereyağı
Pul biber

Özel günlerin vazgeçilmezi doğaba tarifi! Kaşık kaşık yediren lezzet 4

Yapılışı:

  1. Yemeğin yapımına köfte harcının hazırlanmasıyla başlanır.
  2. Bir kaba kıyma, köftelik bulgur, pirinç ve baharatlar alınarak yoğurulur. 10 dakika dinlendirildikten sonra misket şeklinde köfteler hazırlanır.
  3. Orta büyüklükte bir tencereye yoğurt, un ve yumurta konulup kıvamını alana kadar çırpılır. Soğuk su ile kıvamlı bir ayran elde edilir.

4, Kaynayan çorbaya kekik ve tuz ilave edilip hemen ardından köfteler katılır.

  1. Bir taşım kaynattıktan sonra haşlanan buğday ve kemikli et ilave edilir.
  2. Yaklaşık 25 dakika kaynattıktan sonra köftenin piştiğinden emin olup ocağın altı kapatılır.
  3. Sos için tavada tereyağı eritilir.
  4. Pul biber ilave edilip biraz kızdırıldıktan sonra ocaktan alınır.
  5. Servis için dinlenen yemek tabağa doldurulup üzerine isteğe bağlı tereyağlı sostan gezdirilir.
  6. Sıcak olarak servis edilir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İftardan kalan yemekleri sahurda yiyenler dikkat!İftardan kalan yemekleri sahurda yiyenler dikkat!
Ramazan’ın 9. günü iftar menüsü belli oldu! Ramazan’ın 9. günü iftar menüsü belli oldu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hakkari doğaba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!

Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Boşanma şartları ortaya çıktı! 'Düğünde takılan takılar ve araba...'

Boşanma şartları ortaya çıktı! 'Düğünde takılan takılar ve araba...'

AK Parti’nin Meclis’e sunacağı teklif ortaya çıktı

AK Parti’nin Meclis’e sunacağı teklif ortaya çıktı

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.