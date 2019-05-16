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İGDAŞ'tan Fatih Portakal'ın 'fatura' paylaşımına yanıt

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TÜRKİYE GÜNCEL  | 16.05.2019 13:33 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen İGDAŞ'la ilgili, "Mayıs ayı içinde 2. İGDAŞ faturası. Ya beni enayi gördünüz ya da bir şeyler çeviriyorsunuz" paylaşımında bulunmuştu. İGDAŞ'tan Portakal'ın bu paylaşımına yanıt geldi.

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'ın 'fatura' paylaşımına yanıt

FOX Ana Haber’in sunucusu Fatih Portakal, İGDAŞ’a kendisine gönderilen iki ayrı fatura nedeniyle tepki göstermiş ve, "Bu şimdi ne demek? Mayıs ayı içinde 2. @igdaskurumsal faturası. Ya beni enayi gördünüz ya da bir şeyler çeviriyorsunuz? Benim gibi acaba ne kadarız? Tatmin edici cevabınız nedir?" ifadelerini kullanmıştı.

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İGDAŞ'tan Portakal'ın bu paylaşımına yanıt geldi. İGDAŞ'tan yapılan açıklamada, "haksız yere zan altında bırakıldıklarını" belirtilerek, iki ayrı faturanın sayaç değişiminden kaynaklandığı dile getirildi.

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Portakal bu kez sayaçların vatandaşa sorulmadan değiştirilmesi ve sayaçlardan iki kez okuma yapılmasıyla ilgili bir dizi soru yöneltti. İGDAŞ’ın verdiği yanıtı da yayımlayan Portakal şu ifadeleri kullandı;

“Açıklama var @igdaskurumsal.Diyorum ki: 1-Bana sormadan sayacımi nasil değistiriyorsunuz? 2-Hadi haber vermediniz değistirdiniz, peki neden iki kere sayaç okuyorsunuz? 3-Kurumunuzu zan altinda birakmiyorum, soru soruyorum 4-Kurumlara guvenim kalmadigi icin hakkimi ariyorum.”

YASAL DAYANAĞI DA VAR

İGDAŞ'tan Portakal'ın bu tepkisine de belgeli yanıt verildi. Sayaçların İGDAŞ'a ait olduğu belirtilirken, ilgili yasaya uygun olarak periyodik şekilde ücretsiz değiştirildiğine vurgu yapıldı.


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Okuyucu Yorumları 26 yorum
sayın igdaş yetkilileri bu at gözlüklü narenciye anlamaz.anlatmayın. bunun niyeti üzüm yemek değil sallayın gitsin
helal olsun kuruma gerizekalıya anlatır gibi tek tek anlatmış..
habersizce degisilen okuma cihazi bir ay sonra okunmasi gerekiyor kafaniza göre sayac degistirmek üsülsüzdür helede degisim yapmak icin bilgi vermediyseniz egerki sayac hane bina icindeyse buna yaklasmak bile hukuka karsidir haneye tecavüz gibi görülebilir ama sunu deseniz belki sorun cözülür ADALETIN olmadigi yerde hak aramak adaletsizlitir.
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