İGDAŞ'tan Fatih Portakal'ın 'fatura' paylaşımına yanıt

FOX Ana Haber’in sunucusu Fatih Portakal, İGDAŞ’a kendisine gönderilen iki ayrı fatura nedeniyle tepki göstermiş ve, "Bu şimdi ne demek? Mayıs ayı içinde 2. @igdaskurumsal faturası. Ya beni enayi gördünüz ya da bir şeyler çeviriyorsunuz? Benim gibi acaba ne kadarız? Tatmin edici cevabınız nedir?" ifadelerini kullanmıştı.
İGDAŞ'tan Portakal'ın bu paylaşımına yanıt geldi. İGDAŞ'tan yapılan açıklamada, "haksız yere zan altında bırakıldıklarını" belirtilerek, iki ayrı faturanın sayaç değişiminden kaynaklandığı dile getirildi.
Portakal bu kez sayaçların vatandaşa sorulmadan değiştirilmesi ve sayaçlardan iki kez okuma yapılmasıyla ilgili bir dizi soru yöneltti. İGDAŞ’ın verdiği yanıtı da yayımlayan Portakal şu ifadeleri kullandı;
“Açıklama var @igdaskurumsal.Diyorum ki: 1-Bana sormadan sayacımi nasil değistiriyorsunuz? 2-Hadi haber vermediniz değistirdiniz, peki neden iki kere sayaç okuyorsunuz? 3-Kurumunuzu zan altinda birakmiyorum, soru soruyorum 4-Kurumlara guvenim kalmadigi icin hakkimi ariyorum.”
YASAL DAYANAĞI DA VAR
İGDAŞ'tan Portakal'ın bu tepkisine de belgeli yanıt verildi. Sayaçların İGDAŞ'a ait olduğu belirtilirken, ilgili yasaya uygun olarak periyodik şekilde ücretsiz değiştirildiğine vurgu yapıldı.
Sayın @fatihportakal, açıklamamız ektedir. pic.twitter.com/3qyptOLiXp— İGDAŞ (@igdaskurumsal) 15 Mayıs 2019
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